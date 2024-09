Le bureau des médias de Ghaza a annoncé lundi que les attaques sionistes visant des centres abritant des personnes déplacées dans la bande, ont fait 1133 martyrs palestiniens, depuis le 7 octobre 2023.

Le Bureau a déclaré, dans un communiqué, que "l’occupation a tué 1133 Palestiniens en ciblant 183 centres de déplacement et d’hébergement, dont 163 écoles abritant des centaines de milliers de personnes déplacées".

La source a rappelé que les dernières attaques de l'armée sioniste ont visé les écoles "Khaled bin Al-Walid" et "Kafr Qasim" dans les camps de Nuseirat et Al-Shati, au centre et au nord de la bande de Ghaza.

Elle a affirmé que le bombardement des deux écoles a fait "10 martyrs, dont 5 enfants et femmes, et de nombreux blessés".

Le Bureau a appelé la communauté internationale et les organisations internationales à "faire pression sur l'occupation pour qu'elle cesse de cibler les déplacés et les centres d'hébergement, et pour qu'elle mette fin au crime de génocide dans la bande de Ghaza".

L'entité sioniste mène une guerre dévastatrice à Ghaza depuis le 7 octobre 2023, faisant 41.431 martyrs et 95.818 blessés, au 22 septembre, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus.

Ghaza: jusqu'à 7 martyrs sur 10 sont des femmes et des enfants (Défense civile)

La Société palestinienne de Défense civile a affirmé que les principales victimes de la guerre génocidaire sioniste en cours dans la bande de Ghaza sont des femmes et des enfants.

Dans son rapport mensuel, publié dimanche, la société a indiqué que parmi "10 martyrs, 3 à 7 sont des femmes et des enfants".

Selon le rapport, "2 à 8 corps sur 10 présentent des signes de mutilation, comme des amputations, en raison de l'intensité des bombardements et de l'exposition aux toits qui s'effondrent et aux débris de béton".

Les forces armées sionistes continuent de commettre le crime de génocide dans la bande de Ghaza, pour le 353ème jour consécutif, en lançant des dizaines de frappes aériennes et de tirs d’artillerie, tout en perpétrant des massacres contre des civils, dans un contexte humanitaire catastrophique dû au siège et au déplacement de plus de 95% de la population.

Les avions et l’artillerie d’occupation sioniste ont poursuivi leurs raids et leurs violents bombardements, lundi, dans diverses parties de la bande de Ghaza, en ciblant les maisons, les rassemblements de personnes déplacées et les rues, tuant et blessant des dizaines de citoyens civils innocents, en violation flagrante du droit international et humanitaire.

Ghaza: le bilan de l'agression sioniste s'alourdit à 41.455 martyrs et 95.878 blessés

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 41.455 martyrs et 95.878 blessés, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué lundi les autorités palestiniennes de la Santé.

Selon la même source, l'armée d'occupation sioniste a commis 3 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Ghaza, faisant 24 martyrs et 60 blessés.

Les autorités palestiniennes de la santé ont indiqué qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Une école dans le gouvernorat de Salfit prise d'assaut par les forces sionistes

L'armée sioniste a pris d'assaut, lundi, une école palestinienne dans le gouvernorat de Salfit, au nord de la Cisjordanie occupée, rapportent des médias.

Des sources citées par des médias, ont déclaré que l'armée sioniste "a pris d'assaut l'école du village de Haris dans le gouvernorat de Salfit et arrêté des étudiants et des enseignants, ce qui a entravé le processus éducatif à l'école".

L'agence de presse palestinienne (WAFA) a rapporté dimanche que l'armée avait pris d'assaut le village de Haris et arrêté des dizaines de citoyens.

Parallèlement à sa guerre contre la bande de Ghaza, l''entité sioniste et ses colons ont intensifié leurs attaques en Cisjordanie qui ont entraîné la mort en martyrs de 716 Palestiniens, la blessure d'environ 5 750 personnes et l'arrestation de plus de 10 000 autres, selon les autorités palestiniennes.

