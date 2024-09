L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) lancera en octobre à Abidjan son initiative phare "Main dans la main", un mécanisme de soutien visant à accélérer la transformation des systèmes agroalimentaires pour éliminer la pauvreté et la faim, déjà utilisé dans 72 pays dans le monde dont 36 en Afrique.

L'annonce a été faite par le Coordonnateur sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest, Gouantoueu Robert Guéi, au terme d'une mission de plaidoyer et de promotion de l'initiative "Main dans la main" en Côte d'Ivoire du 18 au 21 septembre.

"La Côte d'Ivoire a manifesté son intérêt pour cette initiative qui y sera lancée en octobre 2024 et nous sommes donc venus pour rencontrer les membres du gouvernement et les partenaires financiers pour mieux leur expliquer +Main dans la main+", a indiqué M. Guéi, cité par une note d'information des services de la Primature de Côte d'Ivoire.

Lancé en 2019, "Main dans la main" présenté comme l'un des principaux domaines de programmes prioritaires de la FAO est un outil destiné en priorité aux pays et territoires faisant face à de grands défis en matière de productions agricoles et de sécurité alimentaire.

Il permet aux pays, selon M. Guéi, de faire des choix très stratégiques en fonction des situations économiques et environnementales, de tenir compte des ressources sur le terrain, des types de sol, des types de cultures (maïs, riz, sorgho, manioc, etc.), des types de plantations et de définir les zones prioritaires.

"Dans beaucoup de nos pays, les choix d'investissements agricoles ne sont pas faits le plus souvent sur des critères solides et objectifs, donc pour pouvoir cibler et booster les investissements pour qu'ils puissent avoir l'impact réel attendu, pour fédérer les efforts et améliorer les rendements, la FAO a développé cet outil basé sur une analyse socio-économique et environnementale très poussée avec des techniques géo-spatiales", a-t-il expliqué.

Tout en mettant l'accent sur des investissements ciblés pour le développement d'une agriculture durable, "Main dans la main" s'attaque aux questions liées à l'irrigation, à la prédiction des pluies, à la période de semis, à la digitalisation et à la mécanisation agricole nécessaires pour faire face au changement climatique.

En Afrique, ce sont 36 pays dont 12 en Afrique de l'Ouest qui ont été bénéficiaires de l'initiative en date de la fin du mois de juin 2024.