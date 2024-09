Les générateurs électriques de tous les établissements de santé de Ghaza, assiégée et ravagée par plus de 11 mois de guerre, cesseront de fonctionner d'ici 10 jours, ont averti les autorités palestiniennes.

"Cela est dû à un manque de carburant, de filtres et de pièces de rechange", a indiqué le ministère de la Santé palestinien à Ghaza, ajoutant que le problème constituait "une menace majeure pour la vie des patients, en particulier dans les services des soins intensifs".

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le ministère a appelé "toutes les institutions internationales et humanitaires concernées à intervenir rapidement pour faire parvenir les fournitures nécessaires (au fonctionnement de ces dispositifs permettant de produire de l'énergie électrique)".

L'entité sioniste a bloqué l’entrée de l’aide humanitaire à Ghaza, ce qui a des conséquences dévastatrices pour les civils qui ne peuvent pas accéder à des produits alimentaires nécessaires ou à des soins médicaux.

Le système de santé de Ghaza a été dévasté par la guerre, les hôpitaux et les ambulances étant attaqués.

L'entité sioniste mène une guerre dévastatrice à Ghaza depuis le 7 octobre 2023, faisant 41.431 martyrs et 95.818 blessés, au 22 septembre, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus.