Un lot de 700 unités d'équipements de résidences universitaires a été réceptionné à l'Université Kasdi-Merbah d'Ouargla, dans le cadre de l'amélioration des conditions d'hébergement des étudiants, a-t-on appris lundi auprès de la direction des œuvres sociales universitaires (DOSU).

Destinés à équiper les différentes cités universitaires pour l'amélioration de la qualité de vie universitaire, ces équipements consistent en des mobiliers (lits, tables et chaises) et des articles de literie (matelas et couvertures), à affecter équitablement aux cités universitaires accusant un déficit en la matière, a indiqué à l'APS le directeur des œuvres universitaires, Lakhdar Youcef.

Sur un autre registre, plus de 8.000 nouveaux étudiants devront bénéficier, au titre de la nouvelle saison universitaire, de la bourse universitaire, a-t-il également fait savoir en révélant que le transport par tramway ayant jusque-là profité aux étudiants résidents, sera étendu partiellement cette saison aux étudiants externes.

L'opération ciblant cette année 3.500 étudiants externes devra toucher ultérieurement l'ensemble des étudiants, a rassuré le même responsable.