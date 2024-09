Le réseau routier de la wilaya de Tissemsilt vient d'être renforcé à la faveur de l'achèvement et de l'entrée en exploitation du projet de dédoublement de la route nationale 120 (RN120), a-t-on appris, dimanche, du directeur local des Travaux publics, Zineddine Bordji.

M. Bordji a précisé que le projet du dédoublement de la RN 120, sur une distance de 22 kilomètres, reliant les wilayas de Tissemsilt, à partir de la commune Layoune, et Djlefa, vient d'être achevé et entré en exploitation, faisant observer que le projet fait partie de la nomenclature inscrites et mises en œuvre dans le cadre du programme complémentaire décidé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au profit de cette collectivité locale des Hauts-plateaux du Centre-ouest.

Par ailleurs, le directeur des Travaux publics a indiqué que le taux d'avancement des travaux ciblant le dédoublement de la RN14, reliant à partir de la partie Nord, la wilaya Tissemsilt et Tiaret, ont atteint plus de 84%.

M. Bordji a fait savoir, dans ce contexte, que les travaux qui concernent une section d'une longueur de 8 kilomètres, sont totalement achevés, de même que l'échangeur appelé à réguler la circulation routière au niveau de cette route nationale.

Selon la même source, le secteur des Travaux publics de la wilaya de Tissemsilt a bénéficié, au titre du programme complémentaire de développement, d'une série de projets de chemins de wilaya de plus de 27 kilomètres, devant profiter à plusieurs communes, notamment celles de Tissemsilt-ville, Sidi Abed, Lazharia, Larbâa, Sidi Lantri et Bordj-Bounâama.

Par ailleurs, 10 projets concernant l'aménagement de plusieurs chemins communaux sur une distance de plus de 50 kilomètres, ont été lancés et réceptionnés, dans le cadre de la mise en œuvre du programme complémentaire de développement, qui comprend 13 projets, dont l'enveloppe budgétaire qui leur a été allouée est évaluée à 47,62 milliards de dinars ,signale-t-on.