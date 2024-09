Plus de six (6) km de cours d'eau ont bénéficié de travaux de curage dans la wilaya de Blida au titre des efforts de lutte contre le risque des inondations, notamment en milieu urbain, a-t-on appris lundi auprès de la direction locale des ressources en eau.

Lancé en août dernier, le curage qui se poursuit a notamment ciblé les points noirs situés en zones urbaines, a indiqué le directeur du secteur, Abdelkrim Allouche.

Il a cité parmi ces points noirs, l'Oued Chorfa de Boufarik, les Oueds Beni Azza et Sidi Lekbir de la ville de Blida, l'Oued Bouroumi à El Affroun et enfin l'Oued El-Bour de Meftah (à l'extrême Est) dont les crues sont souvent à l'origine de l'arrêt d'activité de la station électrique.

M. Allouche a observé que "généralement, dans les zones reculées, l'écoulement des eaux est obstrué par la broussaille, alors qu'en milieu urbain, ce sont les déchets et les boues qui obstruent les oueds en dépit des différentes campagnes de sensibilisation dénonçant les comportements irresponsables".

Concernant le plan de prévention des inondations, le même responsable a fait savoir que des pôles urbains ont été renforcés avec des réseaux d'évacuation des eaux pluviales qui sont réalisés indépendamment du réseau d'assainissement, outre le curage de près de 7.000 avaloirs à travers différentes communes.

Parallèlement à ces opérations, les services de la protection civile ont élaboré un plan spécial pour la prévention des risques d'inondations à travers la mobilisation de tous leurs moyens matériels, notamment les pompes d'eau.

Quant à la ressource humaine mobilisée, elle est composée de 1.150 agents d'intervention, sept (7) médecins, 24 éléments relevant du Groupe d'intervention en milieu périlleux, 18 plongeurs et 100 agents relevant de l'équipe de soutien et d'intervention en cas de catastrophes naturelles.

Ce même plan prévoit également des opérations de reconnaissance en périodes de neige et de fortes précipitations pluviales, particulièrement au niveau des points noirs, en vue d'interventions éventuelles, tout en exploitant les bulletins météorologiques pour alerter et sensibiliser les riverains et les usagers de la route.

A cela s'ajoute l'intensification des campagnes de sensibilisation sur les mesures à adopter en période d'intempéries, selon le même responsable.