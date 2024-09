Les inscriptions pour bénéficier des aides financières de l'Etat dans le cadre du nouveau programme national de maîtrise de l'énergie (PNME) ont été ouvertes dimanche via la plateforme numérique de l'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE).

Cette plateforme, qui sert de guichet unique, permet de mettre en relation les personnes souhaitant bénéficier des mesures incitatives du PNME avec les professionnels préalablement sélectionnés par l'Agence, l'objectif étant de conclure des contrats avec eux permettant la réalisation, pour leur compte, des projets retenus.

La plateforme "PNME Digital Platform", lancée par l'agence pour le compte du ministère de l'Energie et des Mines, facilite l'accès aux projets disponibles au titre du nouveau PNME, destiné aux particuliers, aux familles, aux entreprises et aux petites et moyennes industries (PMI), au secteur tertiaire, ainsi qu'aux collectivités locales.

Pour bénéficier des avantages offerts par ce programme, les candidats peuvent créer un compte personnel, puis remplir le formulaire et soumettre les demandes directement via la plateforme. Chaque demande sera évaluée selon les critères spécifiques à chaque projet du programme, et les candidats retenus seront également suivis de manière personnalisée via la plateforme, selon les explications fournies par l'Agence à l'APS.

Le programme prévoit 11 types de projets pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments (EE Building), développer une mobilité propre et durable (CS Mobility), promouvoir l'industrie à faible émission de carbone (LC Industry) et promouvoir les communes durables (S-UR Municipalities), selon la même source.

Pour ce qui est de la mobilité propre et durable, le programme comprend des projets d'aide à la conversion des véhicules au gaz de pétrole liquéfié (GPL), des projets d'aide à la conversion de véhicules diesel lourds en bi-carburant (GPL et diesel), et des projets d'aide à l'acquisition de véhicules électriques.

S'agissant des projets du secteur industriel, le programme propose des projets d'aide à la réalisation d'études de faisabilité pour améliorer l'efficacité énergétique des équipements et des processus industriels (aide à la décision), et des projets d'aide à l'acquisition et à la mise en œuvre d'équipements et/ou de processus industriels à haute performance (aide à l'investissement).

Concernant l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments, il s'agit de projets d'amélioration de l'efficacité thermique des toitures des bâtiments du secteur tertiaire, de projets d'aide à l'acquisition et à l'installation de climatiseurs efficaces, de projets d'aide à l'acquisition et à l'installation de chaudières à gaz dans le secteur des services, de projets d'aide à l'acquisition et à l'installation de chauffe-eau solaires, ainsi que de projets de promotion des systèmes de gestion de l'énergie par capteurs dans le secteur du tourisme.

Quant aux communes urbaines et rurales durables, le programme suggère des projets d'aide au remplacement des installations d'éclairage public par des installations à faible consommation d'énergie.

A noter que le programme national de maîtrise de l'énergie est un programme public qui regroupe tous les projets dans le domaine de la maîtrise de l'énergie bénéficiant des avantages et des aides financières accordés par l'Etat aux bénéficiaires, afin d'améliorer l'efficacité énergétique dans les secteurs énergivores tels que le bâtiment, les transports et l'industrie.