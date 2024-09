Les wilayas de Constantine et de Skikda ont commémoré lundi le 68ème anniversaire de la mort de Chahid Zighoud Youcef (1921-1956), à travers l'organisation de cérémonies de recueillement à la mémoire de ce héros de la Révolution.

A Constantine, la fille du Chahid Zighoud Youcef, Chama Zighoud a été honorée par les autorités locales à l'occasion du 68ème anniversaire de la mort en martyr de son père, en signe de reconnaissance aux sacrifices consentis par ce héros de la Guerre de libération nationale.

Emue par l'initiative, la fille du martyr Zighoud Youcef, architecte de l'offensive du Nord-constantinois (20 août 1955), s'est dite fière de son père et de tous les Chouhada, qui se sont sacrifiés pour l'Indépendance de l'Algérie.

Pour sa part, le wali de Constantine, Abdelkhalak Sayouda, a insisté sur l'importance de "préserver et de transmettre l'histoire de la Révolution aux générations montantes", se félicitant de l'hommage rendu à la fille du martyr Zighoud Youcef, qui reflète "toute la considération et le respect pour les Révolutionnaires, qui n'ont pas hésité à offrir leurs vies pour servir le pays".

Chama Zighoud a reçu cet hommage au domicile familial sis au quartier Sakiet Sidi Youcef, dans la ville de Constantine.

De son côté, Ahcène Tlilani, présidente de la Fondation Chahid Zighoud Youcef, a évoqué les qualités de cette dame, âgée de seulement 8 ans lorsqu'elle a dû s'échapper vers la Tunisie pour éviter les représailles du colonisateur français, révélant que Chama souhaite assister à la présentation du long métrage "Zighoud Youcef" retraçant la vie, le parcours et le combat de son père.

Né en 1921 à Condé-Smendou, une commune de l'est du pays qui porte aujourd'hui le nom de Zighoud Youcef, le héros fut membre du groupe historique des 22 et participa aux préparatifs du déclenchement de la Guerre de libération nationale. Il était l'adjoint du chahid Didouche Mourad avant de lui succéder le 18 janvier 1955 après sa mort en martyr à la tête de la wilaya 2 historique.

Le chahid Zighoud Youcef tomba au champ d'honneur le 23 septembre 1956, âgé alors de 35 ans.

La célébration de ce héros de l'histoire de la Glorieuse révolution a été marquée également à Constantine par le déplacement des autorités locales civiles et militaires, de moudjahidine et des citoyens au Carré des martyrs du chef-lieu de la daïra qui porte le nom du Chahid Zighoud Youcef, où ils se sont recueillis devant la stèle établie à sa mémoire, avant de réciter la Fatiha du Saint Coran et déposer une gerbe de fleurs sur sa tombe.

A Skikda, les autorités locales civiles et militaires, à leur tête le wali Mme Houria Meddahi, et des moudjahidine, se sont rendus dans la localité d'El Hamri, commune de Sidi Mezghiche, où ils se sont recueillis à la mémoire du Chahid Zighoud Youcef, avant de réciter la Fatiha du Saint Coran et déposer une gerbe de fleurs au pied de la stèle établie à sa mémoire.