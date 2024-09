La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a annoncé, lundi à Alger, l'installation, mardi, d'une commission nationale pour la préservation du patrimoine matériel et immatériel, qui regroupera plusieurs secteurs et organismes.

En marge de la cérémonie d'ouverture de la session parlementaire ordinaire du Conseil de la nation 2024-2025, Mme Mouloudji a précisé qu'elle procèdera, mardi, à l'installation d'une commission nationale pour la préservation du patrimoine matériel et immatériel qui regroupe plusieurs secteurs et organismes.

Un atelier de travail sera organisé avec les experts pour élaborer des dossiers relatifs à l'actualisation de la liste du patrimoine culturel immatériel algérien au niveau de l'UNESCO, a fait savoir la ministre.

S'agissant de la révision de la loi relative à la protection du patrimoine culturel, la ministre a rappelé "l'ouverture, l'année dernière, d'un atelier consacré à la loi 98-04 relative à la protection du patrimoine culturel en vue de l'actualiser suivant les développements nationaux et internationaux et conformément aux conventions ratifiées par l'Algérie, telles que la convention sur la protection du patrimoine subaquatique", relevant que la commission nationale chargée de la révision de la loi "s'attelle à élaborer le projet de la nouvelle loi".

En effet, Mme Mouloudji avait insisté sur la nécessité d'adapter le texte de la nouvelle loi aux défis et aux enjeux, de faciliter les procédures relatives au classement du patrimoine matériel et immatériel et de concrétiser la dimension économique dans l'exploitation du patrimoine culturel, ainsi que de mettre en œuvre les engagements internationaux de l'Algérie en matière de protection et de préservation du patrimoine culturel.