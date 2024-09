L'Université des sciences et de la technologie "Mohamed Boudiaf" d'Oran (USTO-MB) a lancé, en partenariat avec le groupe automobile Stellantis, un Master en alternance dans la spécialité Management des unités de production, au titre de l'année universitaire 2024-2025, a-t-on appris de cet établissement d'enseignement supérieur.

Première du genre à l'échelle nationale, cette nouvelle offre de formation, basée sur le principe de l'alternance entre le cursus académique et l'activité professionnelle, permet à 14 étudiants détenteurs de la licence dans la même spécialité de poursuivre leur cursus universitaire au niveau de l'Institut des sciences et des techniques appliquées (ISTAS), relevant de l'USTO et à l'usine Fiat, implantée dans la zone industrielle de Tafraoui (Oran), a-t-on fait savoir de même source.

Il convient de signaler que les 14 étudiants ont été retenus parmi 40 postulants, tous des licenciés de cette spécialité, dont 20 candidats ont été admis à passer un test de sélection devant un jury mixte (USTO-Stellantis), qui a finalement retenu les 14 lauréats appelés à entamer leur session de formation à partir de ce mois de septembre.

Une collation a été organisée en l'honneur des 14 étudiants au siège de l'usine, en présence du Recteur de l'USTO, Hamou Ahmed, de la directrice de l'ISTAS, Azemou Rabiâa, ainsi que du Président-directeur général de Stellantis El-Djazaïr, Baji Raoui, outre des cadres des deux partenaires, signale-t-on.

Le lancement de ce mode de formation dans le cycle Master intervient dans le cadre et en application d'une série de conventions signées entre les deux parties, dont la première date de 2022 ayant porté sur la création d'un cycle de formation dans le cycle licence inhérente au "management des unités de production" et la dernière en date a été signée le 11 de ce mois, portant sur la consolidation de leur partenariat et la création d'un Master professionnel en alternance, rappelle-t-on.

A la faveur de cette démarche, un programme de formation des chefs d'unités de production a été élaboré, exprimant ainsi l'engagement des deux partenaires pour le développement et la prospérité du secteur de l'industrie automobile, ainsi qu'à assurer le parachèvement de la 1ère phase du cursus académique des étudiants, la licence en l'occurrence.

Ce partenariat vise également à intensifier les liens entre le monde académique et la vie professionnelle, via l'alternance, qui est considérée comme un choix devant permettre de combiner entre la formation théorique dispensée à l'université et son versant pratique acquis à l'usine Fiat, souligne-t-on de même source.