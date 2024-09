Le Conseil de la nation a ouvert lundi, sa session parlementaire ordinaire pour l'exercice 2024-2025, lors d'une séance plénière présidée par M. Salah Goudjil, président du Conseil.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, du Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, ainsi que des membres du gouvernement.

Dans une allocution à l'ouverture de cette session ordinaire, M. Goudjil a indiqué que "l'Algérie traverse actuellement une étape délicate qui nécessite un grand sens des responsabilités et la solidarité entre tous les acteurs", mettant l'accent sur "l'importance de la mobilisation du Parlement avec ses deux chambres pour assumer son rôle de contrôle, de suivi et de coordination avec le gouvernement sur l'ensemble des questions intéressant le pays".

Le président du Conseil a souligné que beaucoup de travail attend le Parlement, "avec des priorités notamment la loi de finances pour l'exercice 2025, qui revêt, a-t-il dit, un caractère politique particulier étant lié à la mise en œuvre des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi que le code communal et de wilaya, le redécoupage administratif et d'autres lois liées à l'économie et au développement".

L'ouverture de cette session intervient conformément aux dispositions de l'article 138 de la Constitution et de l'article 5 de la loi organique 16-12 du 25 août 2016 définissant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale (APN) et du Conseil de la nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les deux Chambres du Parlement et le Gouvernement.