Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a affirmé, lundi à Alger, que l'Algérie, sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a réussi à consacrer une véritable démocratie pluraliste.

S'exprimant à l'ouverture de la session parlementaire 2024-2025, M. Boughali a souligné que "le projet de relance ambitieux, les objectifs de développement tracés et les différentes réformes initiées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ont contribué à la consécration d'une véritable démocratie pluraliste en Algérie".

"Les réformes engagées en Algérie ont permis d'instaurer la justice sociale, à travers la répartition équitable des richesses, et de consolider le socle institutionnel fondé sur le principe de citoyenneté et de démocratie participative au sein de l'Etat de droit", a-t-il soutenu.

Le président de l'APN a en outre appelé "tout un chacun à adhérer à la démarche visant à booster les potentialités et les capacités considérables disponibles et à les mettre au service du développement et du bien-être des citoyens", soulignant que l'APN sera, dans le cadre de l'intégration institutionnelle, "un soutien essentiel pour le succès de toutes les initiatives et projets au service des intérêts du pays et du citoyen".

Il a, par là même, salué, "le programme ambitieux du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qu'il a évoqué dans son discours de prestation de serment", notamment "le lancement d'un dialogue national ouvert avec toutes les composantes de la société algérienne pour consolider les fondements de l'édification du socle démocratique".

"La session parlementaire actuelle sera marquée par un programme intensif et des efforts exceptionnels dans le cadre des prérogatives constitutionnelles de l'APN, visant à consacrer les valeurs de la République et la gouvernance démocratique, à renforcer l'autorité de la loi, à activer les outils de solidarité nationale et à réaliser les objectifs de développement", a-t-il ajouté.

L'APN a ouvert, dans la matinée, sa session parlementaire ordinaire 2024-2025, lors d'une séance plénière présidée par M. Ibrahim Boughali, président de l'Assemblée.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, du Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, ainsi que des membres du Gouvernement.

L'ouverture de cette session intervient conformément aux dispositions de l'article 138 de la Constitution et à l'article 5 de la loi organique 16-12 du 25 août 2016 définissant l'organisation et le fonctionnement de l'APN et du conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les deux chambres du Parlement et le Gouvernement.