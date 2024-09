Le manque de rythme dû au début tardif du championnat de Ligue 1 de football, saison 2024-2025, a failli jouer un mauvais tour à trois des quatre formations algériennes engagées dans les compétitions africaines interclubs, a estimé l’entraineur de l’USM Alger, Nabil Maaloul, dont l’équipe s’est qualifiée, dimanche soir à Oran, au forceps à la phase des poules de la Coupe de la Confédération.

"Je trouve que les clubs algériens qui participent aux compétitions africaines sont lésés. On ne peut pas entrer dans une compétition continentale sans avoir disputé la moindre minute en championnat.", a déclaré le technicien tunisien à la presse, à l'issue du match gagné face au Stade tunisien (2-0) joué au stade Miloud-Hadefi d'Oran.

Les Usmistes, battus à l'aller à Tunis (1-0), ont attendu le dernier quart d’heure pour ouvrir la marque au prix d'un joli retourné de leur défenseur congolais Mandeko, avant qu’un défenseur adverse ne marque contre son camp dans le temps additionnel évitant aux Algérois, exempts du premier tour préliminaire, de recourir à la fatidique série des tirs au but pour valider leur billet pour la phase des poules.

"On a failli tous les trois (USMA, MC Alger et CR Belouizdad) être éliminés. Les trois clubs ont gagné difficilement. Je sais que l’équipe nationale algérienne est composée dans sa quasi-totalité de joueurs évoluant à l’étranger. Si ça n'a pas été le cas, le sélectionneur national aurait trouvé du mal à débuter les qualifications de la Coupe d’Afrique des nations-2025 avec un effectif manquant de rythme à cause du retard pris dans le démarrage du championnat national, dont le coup d'envoi a été donné le week-end passé’’, a ajouté Maaloul, à la tête de barre technique des Rouge et Noir depuis cet été.

Tout comme l’USMA, ses voisins le MCA et le CRB ont éprouvé des difficultés énormes pour accéder à la phase des poules de la Ligue des champions africaine. Le premier nommé a également attendu les dernières minutes du match retour face à l’AS Monastir (Tunisie) pour refaire son retard du match aller qu’il a perdu (1-0), alors que le second a dû passer par les tirs au but pour se débarrasser de son adversaire burkinabé l’AS Douanes (1-1 sur les deux rencontres aller-retour). Seul le CS Constantine a réussi, sans encombre, à passer l'écueil des Ghanéens de Nsoatreman en les battant en aller-retour (0-2 et 1-0), synonyme d'un ticket pour la phase des poules de la coupe de la Confédération.

"En tant qu’entraineur, les mois de juin et de septembre me donnent toujours des soucis, car les joueurs sont souvent préoccupés par les vacances en juin, alors qu’en septembre ils ne sont pas compétitifs’’, a encore dit l'ancien sélectionneur des "Aigles de Carthage".

L'USMA et les trois autres clubs algériens qualifiés à la phase des poules des deux épreuves continentales seront fixés sur leurs adversaires, le 7 octobre prochain, à l'issue du tirage au sort qui sera organisé au Caire.