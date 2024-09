Les 32 qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération 2024-2025 à l'issue des matchs retour du deuxième tour préliminaire disputés (20-20 septembre).

Ligue des champions: MC Alger (Algérie), CR Belouizdad (Algérie), Al Ahly (Egypte), Espérance de Tunis (Tunisie), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), TP Mazembe (RD Congo), Raja Casablanca (Maroc), Young Africans (Tanzanie), Pyramids (Egypte), Al Hilal Omdurman (Soudan), Orlando Pirates (Afrique du Sud), Sagrada Esperança (Angola), AS FAR, Rabat (Maroc), Djoliba (Mali), AS Maniema Union (RD Congo), Stade d'Abidjan (Côte d'Ivoire).

Coupe de la Confédération: USM Alger (Algérie), CS Constantine (Algérie), Club Sportif Sfaxien (Tunisie), Zamalek (Egypte), Al Masry (Egypte), RS Berkane (Maroc), CD Lunda Sul (Angola), Bravos do Maquis (Angola), Orapa United (Botswana), Stellenbosch FC (Afrique du Sud), Stade Malien (Mali), Simba SC (Tanzanie), Black Bulls (Mozambique), Enyimba (Nigeria), ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire), ASC Jaraaf (Sénégal).

Ndlr: Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération aura lieu le 7 octobre prochain au Caire (Egypte).