L’USM Alger a composté son billet pour la phase de poules de la coupe de la CAF en battant, au stade Miloud Hadefi d’Oran, le Stade Tunisien, sur le score de deux buts à zéro, dans le cadre du match retour du 2ème tour préliminaire de ladite compétition.

Fiche technique

Stade Miloud Hadefi temps maussade Affluence : moyenne

Buts : Mondeko 75', Mejri (CSC 90'+2)

USMA : Benbot, Mondeko, Alilet, Redouani, Chetti, (Dehiri 88'), Likonza, Boukhenchouche, (Moussa Ali 46') Adalid, (Merili 88'), Guenaoui, Ghacha, (Belkacemi 68'), Gassama.

Ent . : Maâloul

Tunisie : Hellal, Khalfa, Sahraoui, Arous, Laifi, Ayadi, Oumarou, (Kedida 78'), Touré, Saafi, Djite, (Ndaw 55'), Mejri.

Ent. : Kanzari

Le début de la rencontre fut marqué par un pressing haut des rouges et noir, qui ont failli ouvrir la marque par l’intermédiaire d’Alilet qui a failli ouvert la marque et une domination stérile de la première période, qui, d’une tête bien placée a repris le coup franc bien botté de Redouani, le gardien du stade Tunisien là fait sortir en corner, le reste de la partie, la bataille etait rude au milieu de terrain durant la suite de la première période sur le score de zéro partout, l’arbitre de la rencontre à envoyer les deux formations aux vestiaire.

Après la pose les protégés de l’entraineur tunisien des Rouges et Noirs Maaloul ont fait pressing sur leur vis-à-vis d’abord ont ouvrons le score par Mondeko à la 74’ de jeu d’une reprise de volée que n’a laisser aucune chance au gardien de but tunisien Hellal. Il faut attendre le temps additionnel de la partie (90’+2), pour que les Rouges et Noirs aggrave la marque par le joueur tunisien Adam Arous qui a trompé son propre gardien de but, permettant ainsi aux Usmistes d’éviter d’aller à la séance des tirs au but et d‘assurer leur billet pour la phase de poules de la coupe de la CAF. La délivrance survient à la 75' de jeu, sur ce magnifique retourné acrobatique de Mondeko qui est à la réception d’un centre bien ajusté par le capitaine Redouani. Le défenseur de l’USM Alger ne laissera aucune chance à Samy Hellal qui est dans l’obligation de s’incliner après plusieurs tentatives de l’attaque des Rouge et Noir.

C’est fait ! Les gars de Soustara retrouve les poules de la Coupe de la CAF, après sa victoire 2-0 face au Stade Tunisien à Oran.

Les Rouges et Noir se qualifient après qu’il s’est incliner par un but à zero au match aller. (Score 1-0).

Dans une atmosphère printanière au complexe sportif Miloud Hadefi , les Usmistes n’ont pas manqué leurs rendez-vous africain, et le magnifique public qui été présent au stade pour soutenir les coéquipier de Mondeko . Les Rouges et Noir l’ont emporté 2-0 face au Stade Tunisien et retrouvent les poules de la Coupe de la Confédération.

Match intéressant de Guenaoui