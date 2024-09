Une exposition précoce aux composés volatils de certains produits ménagers augmente le risque,

chez les enfants, de développer un asthme plus tard.

"L'utilisation fréquente de produits de nettoyage ménagers au début de la vie est associée à un risque accru de respiration sifflante et d'asthme infantile mais pas d'atopie à l'âge de 3 ans" viennent de conclure les chercheurs de l'Université de Vancouver (Canada) dans une étude publiée dans le Journal de l'Association médicale canadienne.

UNE DES PRINCIPALES CAUSES D'HOSPITALISATION DES ENFANTS

La prévalence de l'asthme infantile a augmenté de façon constante au cours des dernières décennies et est désormais une cause majeure de maladies chroniques infantiles et d'admissions à l'hôpital dans les pays développés. C'est pourquoi les chercheurs se sont penchés sur l'impact de la pollution intérieure sur les poumons des enfants en suivant 3455 enfants recrutés dans des centres essentiellement urbains de 4 provinces canadiennes.

Lorsque les nourrissons ont été âgés de 3 à 4 mois, leurs parents ont rempli un questionnaire sur l'exposition aux produits de nettoyage et ont indiqué à quelle fréquence, en moyenne, ces produits étaient utilisés à la maison. La plupart des nourrissons n'étaient pas exposés au tabagisme passif et n'avaient pas de parents asthmatiques."Les nourrissons, qui passent 80 à 90 % de leur temps à l'intérieur, sont particulièrement vulnérables à l'exposition à des produits chimiques, qui atteignent leurs poumons et leur peau, en raison de leur taux de respiration plus élevé et de leur contact régulier avec les surfaces domestiques" expliquent les chercheurs.

"Un mécanisme proposé pour nos résultats est que les produits chimiques des produits de nettoyage endommagent l'épithélium respiratoire en affectant les voies inflammatoires du système immunitaire inné plutôt que les voies allergiques" concluent les chercheurs, qui ont également noté dans leur étude que les filles semblaient plus vulnérables que les garçons.

Des antibiotiques souvent inutiles

Une nouvelle étude révèle que les enfants souffrant d'asthme sont plus susceptibles de recevoir des antibiotiques, et ce, alors qu'ils n'en n'ont en vérité pas besoin. Cela s'expliquerait par la confusion entre des symptômes d'asthme qui se détériorent et des infections respiratoires.

Les antibiotiques ce n'est pas automatique ! Une sur-prescription de ces médicaments, alors qu'il n'y a pas d'infection bactérienne, peut être sur le long terme dangereux à l'échelle de l'individu, mais aussi de la population toute entière. De récentes recherches, présentées au Congrès international européen de la Société respiratoire 2017, mettent en évidence les fréquentes et inutiles prescriptions d'antibiotiques chez des enfants atteints d'asthme.

LE ROYAUME-UNI ET LES PAYS-BAS AU CENTRE DE L'ÉTUDE

L'étude s'est portée sur 1,5 million d'enfants du Royaume-Uni, dont environ 150 000 avec de l'asthme, et 375 000 autres des Pays-Bas, dont environ 30 000 avec de l'asthme. Les chercheurs ont comparé les prescriptions d'antibiotiques pour les enfants avec ou sans asthme puis ont confronté les situations des deux pays. Pour les Pays-Bas, 20% des enfants souffrant d'asthme se voyait prescrire des antibiotiques contre seulement 13% pour ceux sans asthme.

Au Royaume-Uni cela est monté jusqu'à 38% d'ordonnances antibiotiques pour les enfants asthmatiques contre 25% chez les enfants non-asthmatiques. Il faut savoir que les Pays-Bas possèdent la plus faible consommation d'antibiotiques dans le monde. La situation dans d'autres pays, où l'utilisation d'antibiotiques est beaucoup plus élevée, comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Grèce, pourrait être en vérité bien pire.

DES MAUVAIS DIAGNOSTICS

Ces résultats peuvent indiquer, selon les chercheurs, que les symptômes aggravés de l'asthme sont confondus avec une infection des voies respiratoires ou bien que l'administration d'antibiotiques sert de mesure préventive. Or la dégradation des symptômes de l'asthme est rarement associée à une infection bactérienne.

"Il peut être difficile pour un médecin généraliste de différencier une détérioration des symptômes de l'asthme et une infection respiratoire bactérienne. » explique le Dr Esmé Baan qui présente l'étude. De plus, l'utilisation excessive d'antibiotiques entraîne une augmentation des infections résistantes aux médicaments chez l'enfant, qui seront plus difficiles à traiter dans le futur.