Un régime méditerranéen supplémenté en poisson gras aiderait à soigner l'asthme de l'enfant, grâce

aux propriétés anti-inflammatoires et immunomodulatrices des oméga-3, selon des chercheurs australiens.

On ne compte plus les bienfaits du régime méditerranéen. S'il diminue le risque d'infarctus, de diabète et de dépression, ou encore protège contre la pollution et le déclin cognitif, il aiderait également à lutter contre l'asthme chez l'enfant. C'est ce qu'ont découvert les chercheurs de l'Université de La Trobe (Australie).

Selon eux, un régime méditerranéen complété par deux repas hebdomadaires contenant du poisson gras permet de réduire l'inflammation des voies respiratoires. Les résultats de leurs recherches ont été publiés le 30 octobre dans The Journal of Human Nutrition and Dietetics. L'asthme chez les enfants est le trouble respiratoire le plus répandu au monde. En France, au moins 10 % des plus jeunes en souffraient. Cette maladie chronique est par ailleurs l'une des principales causes d'hospitalisation et de l'absentéisme scolaire chez cette population. Les chercheurs australiens se sont donc penchés sur les propriétés anti-inflammatoires et immunomodulatrices des acides gras oméga-3, et sur leur efficacité dans le cadre du traitement de l'asthme.

Pour ce faire, les scientifiques ont étudié pendant six mois 64 enfants grecs, âgés de 5 à 12 ans et souffrant d'asthme léger. Ils ont séparé les enfants en deux groupes. La moitié mangeait chaque semaine, dans le cadre du régime alimentaire méditerranéen, deux repas contenant du poisson gras cuit (150 grammes au moins). L'autre moitié suivrait son régime alimentaire habituel. Dans le même temps, leurs fonctions pulmonaires et leur niveau d'inflammation bronchique ont été mesurés.

À la fin de l'essai, les chercheurs ont découvert que les enfants asthmatiques qui ont suivi un régime méditerranéen sain enrichi en poissons gras avaient significativement amélioré leurs fonctions pulmonaires, contrairement au groupe témoin. « Nous savons déjà qu'un régime riche en graisses, en sucre et en sel peut influer sur le développement et la progression de l'asthme chez les enfants et nous avons maintenant la preuve qu'il est également possible de gérer les symptômes de l'asthme en mangeant sainement », déclare sur le site de l'Université de La Trobe Maria Papamichael, chercheuse principale de l'étude.

« Le taux d'asthme dans le monde reste élevé. Nous devons impérativement identifier de nouvelles thérapies que nous pourrons utiliser parallèlement aux médicaments conventionnels pour l'asthme », estime quant à lui Bircan Erbas, épidémiologiste des maladies respiratoires allergiques qui a supervisé l'étude. La professeure et chercheuse Catherine Itsiopoulos ajoute, toujours sur le site : « Suivre un régime méditerranéen traditionnel riche en aliments à base de plantes et de poissons gras pourrait être un moyen facile, sûr et efficace de réduire les symptômes d'asthme chez les enfants ». De plus amples recherches sont néanmoins nécessaires pour renforcer ces résultats, précisent les chercheurs.

Les traitements ralentiraient la croissance

Une étude menée auprès de 12 000 jeunes Finlandais a montré que ceux qui avaient utilisé des corticoïdes inhalés pour traiter leur asthme avaient des retards de croissance. Les corticoïdes inhalés sont essentiels dans le traitement de fond des enfants (et des adultes) qui souffrent d'un asthme persistant. Pris tous les jours, ils réduisent l'inflammation des bronches et améliorent le passage de l'air. Ils présentent moins de risques d'effets secondaires que les corticoïdes pris en comprimés mais sur le long terme, ils provoqueraient un retard de croissance chez les enfants.

Une étude présentée au congrès de la Société européenne d'endocrinologie pédiatrique qui se tient actuellement à Barcelone et menée auprès de 12 000 jeunes Finlandais, indique que les enfants de moins de 2 ans qui inhalent quotidiennement des corticoïdes pour soigner leur asthme montrent des signes de retard de croissance quelques années plus tard.

Selon le Dr Antti Saari, de l'Université de Finlande qui a dirigé cette étude, si ce retard de croissance n'est pas décelé à temps, il peut aboutir à un déficit de croissance de 3 cm à l'âge adulte. Il estime que les médecins devraient y réfléchir à deux fois avant de prescrire des corticoïdes inhalés aux tout jeunes enfants.

Certains médecins tempèrent les résultats de cette étude en soulignant que ces médicaments sont cruciaux pour la réduction et le contrôle des crises d'asthme et que leur impact sur la taille des enfants était relativement mineur comparé aux bénéfices sur la santé. "Un ralentissement de la croissance est finalement un petit prix à payer pour des médicaments qui peuvent sauver la vie de votre enfant" a déclaré le Dr Samantha Walker, directeur de recherche sur l'asthme en Grande-Bretagne. L'asthme touche entre 7 et 15% des enfants. Le traitement de l'asthme repose sur un traitement des crises et un traitement de fond pour éviter que de nouvelles crises surviennent. Ce traitement consiste essentiellement à augmenter le calibre des bronches grâce à des broncho-dilatateurs et de diminuer l'inflammation grâce à des anti-inflammatoires.

Le tabagisme du père impliqué

Les futurs pères devraient arrêter de fumer avant la conception d'un enfant, selon une nouvelle étude scientifique norvégienne. En effet, la consommation de cigarettes favorise le développement de l'asthme chez les petits.

Le tabagisme même du père a des conséquences négatives sur la santé de l'enfant, selon les résultats d'une étude présentée au Congrès de la Société européenne de pneumologie (European Respiratory Society- ERS) de Munich. En effet, fumer des cigarettes avant la conception d'un bébé augmente les risques qu'il soit asthmatique plus tard. Les chercheurs de l'Université de Bergen ont réalisé une étude sur 13 000 hommes et femmes pour comprendre les liens entre le tabagisme des pères et l'asthme non-allergique des enfants.

L'asthme, c'est une maladie chronique qui se caractérise par des difficultés à respirer, accompagnées, ou non, d'une toux sèche, de crises d'essoufflement avec une respiration soufflante. La fréquence et l'intensité des crises varie dans le temps et d'une personne à l'autre. Les symptômes peuvent ainsi se manifester plusieurs fois par jour ou par semaine, comme deux fois par an, survenir sans cause précise, s'aggraver au cours des efforts physiques ou la nuit. Première maladie chronique de l'enfance, l'asthme touche un enfant sur dix, et sa fréquence a doublé en quinze ans.

Les résultats de cette enquête révèlent que l'asthme non allergique est significativement plus fréquent chez les enfants dont le père a fumé avant la conception. Ce risque augmente avec la précocité (début du tabagisme avant 15 ans) et la durée du tabagisme du père.

"C'est la première étude à regarder l'effet des antécédents de tabagisme, avant la conception, sur la santé respiratoire de l'enfant", explique le Dr Cécile Svanes, co-auteur de l'étude.

"Compte tenu des résultats originaux de cette enquête, nous pouvons présumer que l'exposition à tout type de pollution de l'air, (produits chimiques professionnels), peut également avoir des effets négatifs sur la santé des enfants.