Le Centre de développement des énergies renouvelables (CDER) a obtenu dimanche une accréditation, délivrée par le l'Organisme algérien d'accréditation (Algerac), permettant à son laboratoire d'évaluer les qualités techniques et les performances thermiques des chauffe-eaux solaires.

La cérémonie de délivrance de cette accréditation, conforme à la norme internationale ISO/CEI 17025/2017, s'est déroulée au siège du CDER, faisant du laboratoire le premier de la région à atteindre ce niveau de certification.

Concrètement, elle permet au laboratoire d'évaluer les performances thermiques des capteurs et des systèmes solaires, de caractériser leur fiabilité et leur durabilité dans des conditions réelles les plus défavorables et de vérifier si les produits testés répondent aux normes et aux standards internationaux en vigueur.

A cet effet, et grâce à cette accréditation, le laboratoire est désormais en mesure de réaliser des tests, conformes aux normes internationales, garantissant la qualité et la performance des chauffe-eaux solaires, affirmant, ainsi, l'engagement du CDER à respecter les normes les plus élevées en matière d'efficacité énergétique et de technologies solaires respectueuses de l'environnement.

Intervenant à cette occasion, le directeur du CDER, Noureddine Abdelbaki, a qualifié l'événement d'"important", concrétisant la stratégie du Centre visant le développement des énergies renouvelables en Algérie.

Pour sa part, la directrice générale d'Algerac, Wafa Boulesnane, s'est félicitée de cette accréditation, reflétant "l'engagement du secteur vers l'excellence et le respect des hauts niveaux des standards internationaux en la matière", en affirmant que cette qualification "conforte le consommateur et le secteur des énergies renouvelables".

Présent à l'évènement, le directeur du développement technologique de la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT) auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, Djilali Tassalit, a estimé que cette accréditation "encourage d'autres laboratoires a œuvrer pour obtenir des certificats d'accréditations couronnant leurs travaux et recherches".

Elle permet aussi, ajoute-il, d'établir des collaborations avec diverses entités et la création de micro-entreprises dans ce secteur, générant, ainsi, de la richesse qui appuie l'économie nationale.

La cérémonie a également été l'occasion pour présenter la stratégie marketing du CDER et de ses collaborations avec les différents organismes et entreprises nationaux dans le domaine des énergies renouvelables.