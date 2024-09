Le rôle du médecin généraliste ou de famille dans le diagnostic des maladies rhumatologiques, dont la polyarthrite rhumatoïde, est essentiel, a affirmé vendredi à Oran Dr Mohsin Medjadi, chef du service rhumatologie de l'établissement hospitalier Dr Medjbeur Tami d'Ain El Turck.

"La polyarthrite rhumatoïde est en évolution et de plus en plus diagnostiquée dans les services de rhumatologie dans les établissements de santé", a expliqué, à l'APS, Dr Medjadi, en marge de l'ouverture de la 12ème rencontre orano-eurélienne de rhumatologie, organisée par son service. "Cette maladie, qui touche plus de femmes que d'hommes (trois femmes contre un homme), âgées entre 20 et 50 ans, est diagnostiquée généralement au service de rhumatologie à un stade très avancé", a déploré le spécialiste, soulignant "l'importance du rôle du médecin généraliste dans le dépistage de cette maladie". Il a indiqué, à ce propos, que "son service reçoit entre 4 et 5 cas de polyarthrite rhumatoïde non diagnostiquée par jour", notant que "ce chiffre est très important".

Et d'insister : "Le médecin généraliste peut aider dans la bonne prise en charge des malades, les traitements de ce type de maladies étant disponibles en Algérie". Pour sa part, le président du congrès, Dr Djebbar Mourad, a souligné l'importance de ce genre de rencontres dans la formation continue des jeunes rhumatologues.

Près de 200 spécialistes en rhumatologie de six pays (Algérie, France, Belgique, Tunisie, Sénégal et la Turquie) prennent part à cette rencontre durant laquelle ils aborderont plusieurs thèmes, dont le Spondylarthrite ankylosante, la goutte, le rhumatisme psoriasique, la Polyarthrite rhumatoïde.