Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf a eu, samedi à New York, des entretiens bilatéraux avec plusieurs de ses homologues de pays frères et ce, dans le cadre de sa participation aux travaux de la semaine de haut niveau de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, a indiqué un communiqué du ministère.

M. Attaf s'est entretenu, à cette occasion, avec le ministre des Affaires étrangères, de l'Emigration et des Expatriés de la République arabe d'Egypte, M. Badr Abdelatty, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Expatriés du royaume hachémite de Jordanie, Ayman Al-Safadi, la ministre d'Etat des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo (RDC), Thérèse Kayikwamba Wagner, ainsi que le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Soudan du Sud, Ramadan Mohamed Abdallah Gok, a précisé le communiqué.

"La rencontre de M. Attaf avec son homologue égyptien a permis de coordonner et de concerter sur les principales questions et causes inscrites à l'ordre du jour de l'AG, en sus d'examiner les voies et moyens de mobiliser les efforts des pays arabes pour apporter davantage de soutien à la cause palestinienne au niveau de l'ONU", selon la même source qui a affirmé que les deux ministres avaient "discuté de certaines échéances prévues sur le double-plan bilatéral et continental".

Le ministre a examiné avec le vice-premier ministre jordanien "les développements dans les territoires palestiniens occupés, ainsi que dans la région du Moyen-Orient en général", face à la poursuite de la guerre génocidaire dans la bande de Ghaza et à l'obstination l'occupation israélienne qui poursuit son escalade sur plusieurs fronts.

Les deux parties ont également discuté des moyens à même de "permettre à la cause palestinienne d'obtenir davantage de soutien au niveau international lors de cette session de l'AG" outre les perspectives de renforcement des relations algéro-jordiennes en vue des prochaines échéances bilatérales", ajoute le communiqué.

En outre, la rencontre avec la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, a été "consacrée à l'examen des développements de la crise dans la région Est de ce pays frère et des efforts visant son règlement par les voies pacifiques dans le cadre de l'approche du Conseil de sécurité".

Les deux parties ont également "examiné les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale et ont échangé leurs points de vue sur plusieurs dossiers abordés au sein de l'UA".

Avec le ministre des Affaires étrangères du Soudan du Sud, M. Attaf a "passé en revue les développements de la situation intérieure de ce pays frère, ainsi que les voies permettant à l'Algérie d'accompagner et de soutenir ce pays dans le processus de maintien de la paix et de renforcement de la stabilité, aussi bien à travers la consolidation de la coopération bilatérale en matière de formation des ressources humaines, que via les cadres multilatéraux découlant de la position de l'Algérie en sa qualité de membre du Conseil de sécurité de l'ONU et du Comité ad hoc de haut niveau de l'Union africaine sur le Soudan du Sud (C5)", conclut le communiqué du ministère.

M. Attaf représente le président de la République à la séance d'ouverture du Sommet de l'avenir à New York

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a pris part, dimanche à New York, à la séance d'ouverture du Sommet de l'avenir, en qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère.

Ce sommet qui se tient dimanche et lundi est consacré à "l'examen des moyens de renforcer le système multilatéral et des perspectives de consolidation de la coopération internationale dans cinq domaines clés : le développement durable, la paix et la sécurité internationales, la coopération scientifique et technologique, les droits des générations futures, et la réforme du système de gouvernance mondiale dans ses volets politique et économique", précise la même source.

Selon le communiqué, le ministre Ahmed Attaf prononcera une allocution lors de la réunion plénière de ce sommet et participera à un dialogue interactif sur "le renforcement du multilatéralisme au service de la paix et de la sécurité internationales".