Le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah, a indiqué samedi à Moscou (Russie) que les érudits algériens ont développé un modèle pionnier en matière de dialogue international et des valeurs de coexistence humaine, en œuvrant à élever le niveau de dialogue entre les civilisations et l'entente entre les peuples, loin des conflits.

Intervenant à la 20ème session du Forum islamique international, qui s'est tenue vendredi et samedi dans la capitale russe, M. Ghlamallah a affirmé que "l'Algérie, avec son patrimoine historique en matière de résistance au colonialisme, s'est toujours affirmée en soutenant les droits des peuples opprimés et les causes justes, conformément aux valeurs de l'Islam et de coexistence humaine, inspirées de son histoire authentique".

Rappelant les valeurs de la paix et du dialogue, incarnées par les positions historiques de l'Emir Abdelkader, pionnier des valeurs du vivre-ensemble, et les acquis de la glorieuse Guerre de libération qui célèbre cette année son 70e anniversaire, le président du Conseil a considéré que "le dialogue entre les civilisations et les religions ainsi que la coexistence entre les peuples ne peuvent être réalisés que si les droits légitimes des peuples sont reconnus et respectés, les préjugé éloignés et l'injustice et l'agression condamnées, comme c'est le cas pour le peuple palestinien, victime de crimes indescriptibles, commis en violation des lois et des usages internationaux".

M.Ghlamalah a souligné, d'autre part, que le HCI œuvre à "approfondir la coopération et développer des projets d'action communs avec les institutions et les instances représentatives à travers le monde, pour faire face aux campagnes de haine propagées par des parties qui s'efforcent de semer le chaos et attiser les conflits entre les peuples et les pays".

Le président du Haut conseil islamique a conclu en appelant les dirigeants des institutions internationales à la nécessité de bâtir de véritables projets de dialogue et de coexistence, afin de protéger l'humanité, en particulier les nouvelles générations, des dangers des campagnes de haine, afin que les valeurs de respect mutuel prédominent entre les civilisations et la reconnaissance des droits naturels des peuples est incarnée.

Le Forum islamique international est organisé sous le thème de "La voie de la paix et du dialogue, base d'une coexistence mutuelle", avec la participation de muftis, universitaires, érudits et personnalités islamiques du monde entier.