La plateforme "Mihnati" dédiée aux inscriptions dans les établissements de formation professionnelle a connu une forte demande émanant de jeunes désireux accéder à une formation dans les centres de formation et d'apprentissage, à l'occasion de la session d'octobre de la rentrée du secteur, a-t-on appris de la direction locale, qui a estimé le nombre de demandes à plus 7.000.

La même source a expliqué cette large adhésion par les multiples campagnes de sensibilisation initiées, depuis le mois de juillet dernier, par la direction de wilaya de la Formation et de l'Enseignement professionnels (DFEP), conjointement avec ses partenaires, qui ont permis de se rapprocher et vulgariser auprès de jeunes des différentes communes de la wilaya les différentes offres de formation, ainsi que les mesures facilitant la création de startups et les multiples avantages octroyés aux porteurs de projets, de l'entame de leur cursus de formation jusqu'à la concrétisation de leurs projets.

Il convient de signaler dans ce contexte que les inscriptions, via la plateforme "Mihnati" se poursuivent jusqu'au 28 de ce mois de septembre au niveau des établissements de formation de la wilaya.

Par ailleurs, la DFEP d'Oran offre plus de 15.000 postes de formation, à l'occasion de la prochaine session, prévue le 8 octobre, qui sera marquée, a-t-on noté, par l'ouverture de 8 nouvelles spécialités, dont 7 relèvent du mode de l'apprentissage dans les créneaux suivants: distribution de produits pharmaceutiques, production d'huile d'olive, préparation de matières grasses, suivi de la réalisation du bâtiment, entretien des routes, montage et entretien des système d'alarmes vidéo, dessinateur-projeteur et béton armé.

Les deux autres offres prévues, quant à elles, dans le cadre de la formation qualifiante sont inhérentes au tri et au séchage des plantes médicinales et aromatiques et à l'extraction de l'huile d'olive, a-t-on fait savoir de même source.

La wilaya d'Oran compte 32 établissements de formation, dont 6 instituts spécialisés (INSFP), un institut de formation professionnelle (Arzew), ainsi que 23 centres et 2 annexes de formation, outre l'annexe régionale de formation et d'enseignement professionnels à distance, offrant une capacité d'accueil cumulée estimée à 10.000 places pédagogiques, auxquelles il y a lieu d'ajouter quelque 7.400 places pédagogiques offertes par 100 établissements privés.