Une deuxième délégation, composée de représentants de 60 start-up algériennes, a quitté Alger en partance pour les Etats-Unis et la Chine dans le cadre du programme de visites internationales de ces entreprises, et ce, en vue de connaitre les écosystèmes en visitant les géants de technologie dans ces deux pays, a indiqué samedi un communiqué du ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises.

Cette visite qui s'inscrit dans le cadre des programmes de séjours d'apprentissage des startups algérienne ASEP (Algerian startup learning expedition program) constitue une opportunité pour les soixante (60) entreprises concernées "pour découvrir les écosystèmes du Silicon Valley, de Boston, de Pékin et de Shenzhen tout en visitant les plus grandes sociétés technologiques dans les deux pays", précise le ministère.

La même source a indiqué que 450 startups bénéficieront du programme ASEP couvrant trois pays à savoir la Chine, les Etats-Unis et la Corée du Sud, soulignant que l'opération d'inscription est toujours en cours via le site officiel du programme: www.asep.dz.