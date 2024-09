La Société d'automatisation des transactions interbancaires et de monétique (SATIM) a accompagné un "Hackathon" organisé par le club scientifique "IT Community" de l'Université Saâd-Dahlab de Blida en vue d'encourager l'innovation et le développement technologique au sein de la communauté estudiantine, a indiqué un communiqué de la compagnie.

Cette compétition, sponsorisée par la SATIM en partenariat avec la Banque de développement local (BDL) et la Banque de l'agriculture et du développement rural (BADR), a été organisée par le club scientifique "IT Community" de l'Université de Blida du 19 au 21 septembre courant au niveau du "Higher Institute of Sciences" de Bordj El-Kiffan, a précisé la même source.

Cet évènement s'inscrit dans "une démarche proactive visant à encourager l'innovation et le développement technologique au sein de la communauté étudiante", a ajouté le communiqué.

Le Hackathon "Hackwave" a offert aux participants une expérience immersive où l'imagination et la technologie se rencontrent. Les équipes ont eu l'opportunité de collaborer, de partager des idées et de développer des projets concrets qui répondent aux problématiques relatives aux processus de SATIM, a fait savoir également la société.

Dans ce cadre, les participants se sont lancés dans des défis stimulants, exploitant leur expertise pour résoudre des problèmes complexes rencontrés par la SATIM, visant à automatiser les systèmes et repousser les frontières de la technologie.

Selon la société, cet évènement s'est déroulé dans une ambiance "électrique et un esprit collaboratif", soulignant que "les équipes étaient orientées, soutenues et coachées par des ingénieurs expérimentés de la SATIM, démontrant ainsi la volonté de faire évoluer l'écosystème numérique local, en supportant l'émergence de nouvelles idées, ainsi que des jurys experts de la société évaluant les solutions innovantes répondant aux optimisations des processus".

Le club "IT Community", fondé en 2016 par des étudiants passionnés de l'Université Saâd-Dahlab de Blida, a pour mission de promouvoir l'informatique et les technologies numériques, l'intelligence artificielle et le data science. Cette année, il a organisé la deuxième édition de son Hackathon où les participants ont eu l'occasion de relever des défis autour de thématiques spécifiques, a-t-on rappelé de même source.