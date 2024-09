Le 3ème salon national du livre de Constantine a été ouvert samedi après-midi à la maison de la culture Malek Haddad avec la participation de soixante (60) éditeurs.

Cette manifestation culturelle s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale visant la promotion du livre et de la lecture à travers la programmation d’une série de rencontres autour du livre et autres expositions littéraires, ont indiqué les organisateurs.

Dans un message de la ministre de la Culture et des Arts, Mme Soraya Mouloudji à l’ouverture de cette manifestation lu par son représentant, Tidjani Tama, directeur du livre et de la lecture publique, l’accent a été mis sur l’importance de "promouvoir l’industrie du livre depuis l’édition jusqu’à le lecteur en passant par la distribution et l’innovation ".

La ministre qui a souligné dans son message la détermination de l’Etat à "recouvrir la place du livre et de la lecture" , a rappelé les efforts déployés dans ce sens en matière d’accompagnement des éditeurs et écrivains, l’organisation de grandes opérations de distribution de livre et du Forum du livre, entre autres.

Mettant l’accent sur le statut de Constantine considérée comme la " locomotive de la connaissance et des sciences en Algérie ", Mme. Mouloudji a considéré que le livre constitue " la vitrine de la scène nationale " d’où l’importance a-t-elle ajouté d’accorder tout l’intérêt à cette valeur sûre indispensable pour le développement et l’épanouissement des peuples.

Placée sous le slogan " Constantine, portail de la civilisation ", la manifestation devant se poursuivre jusqu’au 28 septembre courant est marquée par l’exposition de plus de 16.000 titres et l’organisation d’une quarantaine d’activités ( séminaires, pièces théâtrales, ateliers de formation, conférences, et des séances de vente de livres dédicaces par des intellectuels de renom des quatre coins du pays), a fait savoir le responsable de la communication du Salon, Hicham Mahieddine.

Un espace d’animation dédié aux enfants et aux élèves figure également au programme de cette manifestation qui s’inscrit dans le cadre du calendrier des rencontres autour du livre, approuvé par le ministère de la Culture et des Arts pour l'année 2024, a ajouté le même responsable.

L’ouverture de la manifestation a été marquée par la présentation d’une pièce théâtrale autour des plumes de la ville de Constantine.