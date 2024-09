L'Association culturelle "Athar El-Abirine" a lancé, samedi à partir de la bibliothèque communale "Bakhti Benaouda" d'Oran, une manifestation intitulée "Les soirées critiques des textes littéraires et créatifs" dans une optique visant à enrichir la scène culturelle nationale et à encourager la création littéraire, a-t-on appris de son président.

Cette association ambitionne d'inaugurer sa nouvelle saison culturelle par le lancement d'une série de soirées, lors desquelles seront présentées des études critiques de textes littéraires, dans les genres roman et poésie, de créateurs membres de l'association et d'auteurs connus sur la scène culturelle nationale, a indiqué à l'APS M. Cherif Rouane.

L'objectif escompté à travers cette initiative, pilotée par le Club littéraire de l'association, est de contribuer à l'animation de la critique littéraire, à la lecture et à la valorisation des œuvres littéraires, tous genres et tendances confondus, ainsi qu'à développer la scène littéraire en général, sachant que la critique participe fortement à la vulgarisation et à la promotion de toute œuvre artistique ou littéraire, a-t-il fait observer.

Le programme mis sur pieds dans cette optique, qui s'étale le long de la saison, est destiné à apporter des éclairages sur les textes proposés et à analyser leur contenu, ainsi qu'à ouvrir les débats entre le public et les auteurs de ces textes, a ajouté M. Rouane, précisant que ces soirées seront sanctionnées par des études critiques devant être publiées sur les colonnes du supplément culturel du journal "El- Djoumhouria" paraissant à Oran.

La première soirée "inaugurale" de cette initiative a été marquée par la présentation du roman "Faouk El-Hadhidh" de Khadija Bouchentouf, qui a été primée lors de la 2 è édition du concours national du roman organisé par l'association "Nibrass Ethakif" de Setif, et dont la thématique est axée sur les problèmes sociétaux et les conflits psychologiques.

La rencontre, qui a vu la participation d'intellectuels, d'écrivains et des amoureux de la littérature, a été marquée par des déclamations de poèmes, sachant que la prochaine soirée sera consacrée à la présentation d'une "ksida" de poésie populaire du poète Abdelkader Benothmane.