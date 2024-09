Le ministre palestinien de la Santé, Majed Abu Ramadan, a indiqué que le bilan des martyrs parmi le personnel de santé dans les territoires palestiniens s'élevait à plus de 990 depuis le début de la guerre génocidaire sioniste dans la bande de Ghaza, le 7 octobre.

C'est ce qu'a déclaré samedi soir Abu Ramadan, dans un communiqué diffusé par son bureau, dans lequel il a dénoncé la mort de cinq employés du ministère lors d'un bombardement sioniste de ses entrepôts dans la ville de Rafah, au sud de la bande de Ghaza.

Il a fait savoir que "la Palestine a perdu plus de 990 membres relevant des personnels de la santé depuis le début de l’agression de l’occupation contre la bande de Ghaza le 7 octobre, notamment des médecins, des spécialistes, des infirmières, des employés de professions médicales de soutien, des administrateurs et du personnel paramédical".

Le ministre a, en outre, indiqué que les forces d'occupation ont arrêté plus de 300 employés, tout en détruisant de nombreux hôpitaux et en les mettant hors service, signalant également "l’arrêt de fonctionnement de 130 ambulances, en plus de centaines de violations contre l’ensemble du système de santé en Cisjordanie".

Il a condamné, à cette occasion, le ciblage continu par l'occupation des "agents de santé humanitaires", affirmant que "l'occupation bafoue toutes les lois internationales et humanitaires", exhortant la communauté internationale et les organisations humanitaires et sanitaires internationales à "accroître la pression sur les autorités d'occupation pour qu'elles mettent immédiatement fin à l'agression, ouvrent les points de passage pour acheminer diverses formes de soutien sanitaire, et permettent la sortie de centaines de malades et de blessés souffrant de problèmes graves de santé".

Depuis le 7 octobre, l'entité sioniste mène une guerre dévastatrice à Ghaza qui a fait plus de 137 000 victimes entre martyrs et blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus, au milieu d'une destruction massive et d'une famine meurtrière.

Agression sioniste: Six martyrs et plusieurs blessés dans le bombardement d'une école à l'ouest de Ghaza

Six Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés, dimanche, dans un bombardement de l'armée d'occupation sioniste qui a visé une école abritant des personnes déplacées à l'ouest de la ville de Ghaza, a rapporté l'agence de presse Wafa.

Selon Wafa, les avions de l'armée d'occupation sioniste ont bombardé l'école Kafr Qasim dans le camp d'Al-Shati, ce qui a fait six martyrs et plusieurs blessés, qui ont été transférés au complexe médical d'Al-Shifa.

Samedi, les forces d'occupation ont bombardé également l'école Al-Falah, qui accueille des personnes déplacées dans le quartier de Zeitoun, au sud de la ville de Ghaza, faisant 21 martyrs, dont 13 enfants, 6 femmes et un bébé, et en blessant 30 autres.

Les forces d'occupation poursuivent leur agression génocidaire contre la bande de Ghaza par voie terrestre, maritime et aérienne depuis le 7 octobre 2023, ce qui a fait 41 391 martyrs et la 95 760 blessés, principalement des enfants et des femmes, tandis que des milliers de personnes sont toujours portées disparues sous les décombres.

Génocide sioniste à Ghaza: une ONG dénonce la complicité et le silence des plateformes en ligne

Le Centre arabe pour le développement des réseaux sociaux (7amleh) a dénoncé, samedi, le silence et la complicité des grandes plateformes en ligne et les grandes entreprises technologiques dans la perpétuation des violations des droits humains contre les Palestiniens.

Un apport accablant publié par "7amleh", met à nu "le rôle inquiétant et actif que jouent les principales plateformes en ligne et les grandes entreprises technologiques dans la perpétuation des violations des droits humains contre les Palestiniens. Alors que le monde observe les horreurs se dérouler à Ghaza, le rôle de ces complices numériques ne peut être ignoré".

Le rapport souligne que des plateformes comme Meta, X, YouTube et les géants de la technologie tel que Google "ont permis, facilité et même profité de ces atrocités, dissimulant efficacement les crimes de guerre sous un écran de fumée numérique".

Il souligne que les grandes entreprises technologiques "ont permis à leurs plateformes d'être utilisées comme des armes, réduisant au silence les voix palestiniennes tout en amplifiant les discours de haine et les appels au génocide".

La complicité de ces plateformes "n'est pas un simple oubli", selon le rapport, il s'agit d'"un système bien établi de prise de décision délibérée qui privilégie les profits aux droits de l'homme".

Entre octobre 2023 et juillet 2024, plus de 1 350 cas de censure ont été recensés sur les principales plateformes, notamment Facebook, Instagram, X et TikTok. Ces plateformes ont ciblé de manière disproportionnée les journalistes, les militants et les défenseurs des droits humains palestiniens, les plateformes de Meta étant parmi les plus contrevenantes.

Le rapport fait également état d'"un déluge de discours de haine et de campagnes de désinformation", souvent menées par des responsables sionistes et amplifiées par les plateformes en ligne.

Le plus inquiétant, selon le document de "7amleh", est peut-être "l"opération d'influence" des sionistes pour saper le travail de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

Pour l'organisation, ces plateformes ne sont pas des arbitres neutres de la vérité : ce sont des entreprises motivées par le profit, prêtes à s'accommoder de régimes génocidaires et à fermer les yeux sur les souffrances de millions de personnes si cela sert leurs intérêts". Comme le souligne clairement le rapport, "il est temps que le monde exige que ces entreprises cessent de tirer profit de la destruction de vies palestiniennes. Le silence et la complicité des géants de la technologie sont impardonnables, et il ne faut plus leur permettre d'échapper à leurs responsabilités".