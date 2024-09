Au moins onze personnes, dont trois enfants, ont été tuées et 17 autres blessées samedi lors d'affrontements armés entre les Forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR) à El Fasher, la capitale de l'Etat du Darfour-Nord, dans l'ouest du Soudan, a annoncé le réseau non gouvernemental Sudanese Doctors Network dans un communiqué.

Il a prévenu que la poursuite et l'escalade des affrontements dans cette ville densément peuplée, qui durent depuis le 10 mai, conduiraient à une grave catastrophe humanitaire.

L'organisation de médecins a appelé à la cessation immédiate des bombardements aveugles et à la levée du blocus de la ville, qui abrite plus d'un million d'habitants, dont la plupart sont des personnes déplacées en provenance d'autres Etats, selon le communiqué.

Elle a également exhorté les organisations internationales à assurer l'acheminement de l'aide humanitaire, en particulier des médicaments et de la nourriture, et à faire pression pour mettre fin à l'escalade de la violence.

Depuis le 15 avril 2023, le Soudan est en proie à un violent conflit entre les Forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide, qui a fait au moins 16.650 morts et des millions de déplacés, selon les estimations de l'ONU.

Guterres: un cessez-le-feu au soudan "n'est pas seulement nécessaire, mais un impératif urgent"

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est "gravement alarmé" par les informations rapportant l’assaut à grande échelle sur El Fasher par les Forces de soutien rapide (FSR) au Soudan, soulignant qu'"un cessez-le-feu n'est pas seulement nécessaire, mais un impératif urgent".

Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé Mohamed Hamdan Dogolo, commandant des FSR à "agir de manière responsable et à ordonner immédiatement l'arrêt de l'attaque", a indiqué samedi son porte-parole, Stéphane Dujarric, dans un communiqué.

"Le secrétaire général souligne qu'un cessez-le-feu n'est pas seulement nécessaire, mais un impératif urgent, tant à El Fasher que dans toutes les autres zones de conflit au Soudan", a affirmé le porte-parole de l'ONU.

Le Soudan est en proie à un conflit entre l'armée soudanaise et les FSR depuis avril 2023. La guerre a déplacé des millions de personnes et laissé certaines régions du pays en proie à la famine et à une grave pénurie d'aide vitale.