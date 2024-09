L'Union africaine (UA) a renouvelé son appel à des "mesures concrètes" pour mettre en œuvre l'Accord revitalisé pour la résolution du conflit au Soudan du Sud, réaffirmant "le ferme engagement" de l'organisation continentale en vue de l'achèvement réussi de la transition politique dans le pays.

Un communiqué publié samedi sur le site de l'UA, indique que "le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, prend note de la décision du gouvernement du Soudan du Sud de prolonger la période de transition de deux ans, reportant ainsi effectivement les élections de décembre 2024 à décembre 2026".

Le président de la commission renouvelle son appel à "des mesures concrètes pour mettre pleinement en œuvre l'Accord revitalisé pour la résolution du conflit au Soudan du Sud (R-ARCSS)".

Le responsable de l'UA exhorte "toutes les parties prenantes à œuvrer à la réalisation du droit légitime et des aspirations tant attendues de tous les Sud-Soudanais à la tenue d'élections transparentes et crédibles, favorisant ainsi l'ordre démocratique constitutionnel et la gouvernance inclusive".

Il réaffirme, en outre, "le ferme engagement et la solidarité de l'Union africaine avec le gouvernement et le peuple du Soudan du Sud en vue de l'achèvement réussi de la transition politique et au-delà", tout en exhortant la communauté internationale à "continuer d'apporter son aide au Soudan du Sud".

Pour rappel, le président sud-soudanais Salva Kiir a annoncé, il y a une semaine, "une extension de deux ans de la période de transition", censée s'achever en février 2025 après des élections en décembre. Le gouvernement avait déjà décrété un report similaire en 2022.