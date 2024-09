L'administration de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa à Deir Al-Balah, au centre de la bande de Ghaza, a mis en garde contre le risque qu'il soit hors service dans moins de 10 jours en raison de l'épuisement des quantités d'huiles et des pièces de rechange pour ses générateurs électriques et l'interdiction de leur entrée par l'occupant sioniste, a rapporté dimanche l'agence de presse Wafa.

L'administration de l'hôpital a alerté dans un communiqué sur "le danger de son arrêt et de sa mise hors service dans moins de 10 jours seulement, en raison de l'épuisement des quantités d'huiles et de pièces de rechange pour les générateurs électriques de l'hôpital et de l'interdiction de leur entrée".

Cette mise en service "préfigure la survenue d'une véritable catastrophe humanitaire dans ce gouvernorat central, qui est actuellement habité par plus d'un million de personnes", ajoute le communiqué.

Dans ce contexte, l'administration de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa a averti la communauté internationale et tous les pays du monde ainsi que toutes les institutions internationales des répercussions de la mise hors service de cet établissement hospitalier.

Elle a, en outre, expliqué qu'elle dépend depuis un an des générateurs électriques et que ses équipes médicales sont exposées à une énorme pression, sur fond de tentatives de l'occupant sioniste de détruire le système de santé et de mettre tous les hôpitaux hors service.

Dans ce contexte, l'administration a lancé un appel de détresse urgent pour répondre aux besoins de l'hôpital en introduisant et en livrant de l'huile et des pièces de rechange pour les générateurs électriques afin d'assurer leur fonctionnement continu et fournir des soins de santé et services médicaux à plus d'un million de personnes.

A ce titre, elle a appelé l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la Croix-Rouge et toutes les organisations internationales à venir constater les conditions dangereuses auxquelles est confronté l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa et à agir immédiatement et de toute urgence pour voir de près l'amère et difficile réalité sanitaire et y remédier le plus rapidement possible.