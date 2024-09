Une session de formation sur le Myélome multiple (cancer de la moelle osseuse) a été organisée, dimanche à Alger, par la Société algérienne d'Hématologie et de Transfusion sanguine (SAHTS).

Lors de cette session de formation, la présidente de la SAHTS, Pr Mahdia Saidi, également cheffe de service d'Hématologie au Centre anti-cancer (CAC) de Batna, relève que 90% des sujets consultent au 3ème stade de la maladie en raison du diagnostic tardif, ces derniers s'orientant souvent, au départ, vers d'autres spécialistes (généralistes, rhumatologues, orthopédistes, etc).

Le Myélome multiple est une pathologie incurable se caractérisant généralement par une prolifération anormale des globules blancs.

La présidente de la SAHTS a expliqué que dans plus de 80% des cas, cette maladie se manifeste par des symptômes osseux et que grâce aux évolutions de la recherche scientifique, les chances de survie sont passées de 3 ans il y a quelques décennies à 8 ou 10 ans, en fonction de l'âge et de la vulnérabilité du patient.

Elle a plaidé pour la multiplication des centres de greffes et de traitements d'immunothérapie.