Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed, a affirmé, dimanche à Alger, que les établissements scolaires impactés par les récentes intempéries enregistrées dans certaines wilayas avaient été réhabilités, assurant que les élèves dans ces régions avaient pu rejoindre les bancs de l'école normalement.

Animant une conférence de presse après avoir donné le coup d'envoi officiel de l'année scolaire 2024-2025 à partir de l'école primaire Salah-Ould Aoudia à Ben Aknoun (Alger), le ministre a précisé que "le gouvernement a pris toutes les mesures pour réhabiliter les établissements scolaires impactés par les pluies torrentielles enregistrées dans certaines wilayas, notamment dans le sud du pays".

"Ces établissements ont accueilli les élèves aujourd'hui à l'exception de l'école primaire Besdat-Cheikh dans la commune de Debdaba (wilaya de Béchar)", a indiqué le ministre, précisant que "les élèves de cette école ont été transférés vers une école à proximité sans aucun problème".

Pour rappel, près de 12 millions d'élèves des trois cycles d'enseignement (primaire, moyen et secondaire) ont rejoint, dimanche, les bancs de l'école à travers le territoire national.

Béchar : plus de 23.940 élèves bénéficient de la prime scolaire (Direction)

Au moins 23.941 élèves scolarisés, des trois paliers de l'enseignement, de la wilaya de Bechar ont bénéficié de la prime de scolarité, au titre de l'année scolaire 2024/2025, a-t-on appris samedi auprès de la Direction de l'Education (DE).

Le versement de cette prime de 5.000 DA vient en application du programme national portant prise en charge des élèves scolarisés issus de familles nécessiteuses et de soutien scolaire à ces élèves, a précisé le directeur de l'Education, Tayebi Abdelkader, en marge du coup d'envoi officiel de la rentrée scolaire 2024/2025 au collège Habib-Mohamed au chef-lieu de wilaya.

La mobilisation de moyens humains et matériels a permis, après examen des dossiers des bénéficiaires des établissements scolaires des trois paliers, à travers les 11 communes de la wilaya, de verser cette prime aux bénéficiaires une dizaine de jours avant le début de l'année scolaire, a-t-il ajouté.

Outre cette opération, il a été procédé à la distribution de 4.800 trousseaux scolaires, à savoir 4.000 trousseaux scolaires comme don de la wilaya et 800 autres du secteur de la Solidarité nationale, selon la même source.

Béchar : toutes les mesures prises pour permettre une rentrée scolaire normale (Wali)

Toutes les mesures ont été prises par la wilaya de Béchar, avec la contribution active de l’Etat, pour permettre une rentrée scolaire normale, malgré les inondations qui ont touché un nombre important d’établissements scolaires, a déclaré dimanche le wali de Bechar, Mohamed Said Benkamou.

"Malgré les inondations ayant impacté plusieurs établissements des trois paliers, nous avons pu, avec la contribution des différents secteurs d’activités, l’Armée nationale populaire (ANP), la Protection civile, plusieurs entreprises publiques et des associations locales, réhabiliter ces établissements en un temps record, en vue de permettre une rentrée scolaire, dans de bonnes conditions", a-t-il affirmé, en marge de la cérémonie de coup d’envoi de l’année scolaire au collège "Habib Mohamed" à Béchar.

L’opération de réhabilitation de certaines servitudes et autres locaux touchés par les inondations et d’équipement de ces établissements éducatifs, qui concerne 31 écoles primaires,13 collèges et deux (2) lycées dans la wilaya, se poursuivra jusqu'à leur mise à niveau complète, a-t-il souligné.

Outre cette opération, il sera procédé à la réalisation d’une nouvelle école primaire de douze (12) classes pour remplacer un établissement similaire au quartier "Debdeba", totalement mis hors service par les récentes inondations, a indiqué, de son côté, le directeur local de l’Education, Tayebi Abdelkader.

Une enveloppe de 180 millions DA a été dégagée par le secteur de l’Education, dans le cadre des mesures préconisées par l’Etat pour faire face aux dégâts causés par le bouleversement climatique qu’a connu la région, a-t-il révélé.

Rentrée scolaire 2024-2025: nouvelles infrastructures et bonne organisation à l'Est du pays

La rentrée scolaire 2024-2025 a été marquée, dimanche, dans les wilayas de l'Est du pays par la réception et la mise en service de nouvelles infrastructures dans les trois paliers de l'enseignement avec des conditions d'organisation reflétant la bonne préparation ayant précédé ce rendez-vous.

Dans la wilaya de Constantine, le wali Abdelkhalek Sayouda a supervisé la nouvelle rentrée scolaire depuis l'école pilote Chahid Bahri Zouaoui dans la circonscription administrative Ali Mendjeli.

Les écoles primaires de la wilaya ont été dotées cette année de 25 nouvelles cantines scolaires qui viennent s'ajouter à plus de 430 cantines déjà existantes.

L'ouverture de la nouvelle saison scolaire a été marquée dans cette wilaya par la réception de 19 nouvelles infrastructures d'enseignement (10 écoles primaire, 6 collèges d'enseignement moyen et 3 lycées) en plus de 47 classes d'extension.

Pour rappel, les établissements d'enseignement de la wilaya de Constantine ont accueilli, au titre de la rentrée scolaire 2024-2025, un total de 284.638 élèves dans les trois paliers.

A Guelma, 150.800 élèves ont rejoint les bancs des classes à l'occasion de la rentrée scolaire dont le coup d'envoi a été donné par le wali, Mme. Houria Aggoune depuis le CEM Houari Boumédienne, dans la commune de Dahouara.

Lors de l'inauguration d'un nouveau lycée de 1.000 places pédagogiques et 300 repas situé dans la cité Emir Abdelkader, dans la commune de Guelma, Mme. Aggoune a déclaré que la rentrée scolaire 2024-2025 a été marquée par la mise en service de 10 établissements scolaires dans les trois paliers à savoir un lycée, 4 CEM et 5 groupes scolaires répartis à travers plusieurs communes.

Dans la wilaya de Tébessa, les établissements du secteur de l'éducation ont reçu 198.287 élèves dans les trois paliers scolaires, selon les explications fournies au wali par le directeur local de l'éducation qui a indiqué que la nouvelle rentrée scolaire a connu la mise en service du groupe scolaire Chahid Farhi Lakhdar au chef-lieu de wilaya, 93 classes d'extension, 2 cantines scolaires dans le palier primaire en plus de 3 CEM, 3 demi pension, 2 unités de dépistage et de suivi (UDS), dans le palier moyen ainsi qu'un lycée à la commune de Hammamet et 3 nouvelles classes d'enseignement dans le lycée Malek Bennabi au chef-lieu de wilaya.

La nouvelle rentrée scolaire à Batna dont le coup d'envoi a été donné par le wali, Mohamed Benmalek depuis le niveau lycée de la commune de Ouyoun El Assafir, a été marquée par l'accueil de 386.955 élèves à travers 946 établissements d'enseignement des trois paliers d'enseignement.

Le secteur local de l'éducation a été renforcé par la mise en service de 3 lycées, 1 CEM et 3 écoles primaires en plus de 39 classes d'extension et 4 cantines ainsi que la réservation de 592 bus de transport scolaire.

A Ouled Djellal où 60.632 élèves ont rejoint les bancs des classes, le wali, Abderahmane Dehimi a supervisé l'évènement depuis le groupe scolaire de la commune de Sidi Khaled, indiquant que le secteur de l'éducation a réceptionné 2 groupes scolaires aux communes de Sidi Khaled et de Doucen en plus d'un nouveau CEM, à la commune de Ras El Miaad.

A Khenchela, le wali, Youcef Mahiout accompagné du directeur local de l'éducation, Bachir Bouderbala a supervisé le coup d'envoi de la nouvelle saison scolaire à partir du nouveau lycée de la commune de Chechar.

A Jijel, les établissements scolaires ont accueilli 122.349 élèves dans de bonnes conditions d'organisation et 10 écoles primaires, 3 CEM et 2 lycées dans les communes d'Oudjana et de Jijel ont été réceptionnés.

Les mêmes conditions d'organisation ont marqué la nouvelle rentrée scolaire à travers les autres wilayas de l'Est du pays.

De nouvelles structures renforcent le secteur de l'éducation dans les wilayas du centre

Le secteur de l'éducation a été renforcé avec de nombreuses nouvelles structures et annexes dans les wilayas du centre, à l'occasion de la rentrée scolaire 2024/2025 entamée dimanche, a-t-on appris des directions locales concernées.

A Blida, ils étaient quelque 383.047 élèves à rejoindre les 667 établissements éducatifs, dont 189.222 dans le cycle primaire. 11 groupes scolaires et 88 classes d’extension ont été réceptionnés et d'autres structures similaires le seront durant l'année en cours.

A Ain Defla, quatre (4) nouvelles écoles primaires, trois (3) CEM, 35 classes d’extension dans le primaire et le moyen, et six (6) cantines scolaires ont été réceptionnés, tandis que 44 autres établissements des trois cycles ont bénéficié de travaux de réfection pour assurer des conditions propices à l'accueil des élèves.

Plus de 264.400 élèves, dont 130.956 au cycle primaire, 97.540 collégiens et 35.935 du secondaire ont rejoint les bancs des écoles dans cette wilaya.

12 nouveaux établissements du cycle primaire ont ouvert leur portes a Tipasa qui accueille cette année plus de 216.000 repartis sur les trois cycles éducatifs, dont l’encadrement est assuré par 10.442 enseignants.

A Djelfa, le secteur éducatif a été renforcé avec 38 nouveaux établissements, dont sept (7) lycées, sept (7) CEM et 24 écoles primaires, portant le nombre des structures éducatives à l’échelle locale à 653 écoles primaires, 164 CEM et 80 lycées, ayant accueilli, ce dimanche, près de 317.963 élèves, dont plus de 15.425 nouveaux inscrits.

A Médéa, ils étaient 287.325 élèves à rejoindre les bancs des écoles, dont 150.177 dans le cycle primaire, 98.205 dans le moyen et 38.943 dans le secondaire. Ils sont encadrés par 15.819 enseignants et 7.616 employés administratifs.

Aussi, la nouvelle rentrée scolaire a été marquée à Médéa par l’entrée en service de deux (2) lycées, quatre (4) écoles primaires, 12 groupes scolaires, cinq (5) cantines scolaires et 54 classes d’extension réalisées dans des établissements éducatifs situés en zone rurale, ou 880 bus scolaires ont été mobilisés pour assurer le transport des élèves.

La wilaya a également enregistré l’accueil de 550 élèves aux besoins spécifiques au niveau de 22 classes dont dispose le secteur de la solidarité et de l’action sociale.

Près de 225.000 élèves ont rejoint leurs classes dans les trois cycles scolaires à Bouira où le secteur de l'éducation a été renforcé avec cinq (5) groupes scolaires, 20 cantines dans le primaire, six (6) CEM, cinq (5) demi pensionnat, un (1) lycée et six (6) classes d’extension dans le secondaire.

La wilaya de Tizi-Ouzou a quant à elle vu l’accueil de près de 248.500 élèves dans les établissements éducatifs du secteur, renforcé en la circonstance par une trentaine de nouvelles structures, dont deux lycées, 14 salles d’études et des cantines scolaires. Leur encadrement est assuré par 57.000 enseignants.

A Bejaia, le secteur a été renforcé avec cinq (5) nouvelles écoles primaires, cinq (5) CEM et 54 classes d’extension, en plus de la réception de six (6) nouvelles cantines scolaires.

Ils sont, par ailleurs, 245.506 élèves à rejoindre les bancs des écoles. Une majeure partie, soit 124.181, dans le cycle primaire, contre 82.453 dans le cycle moyen et 38.872 dans le secondaire. La wilaya a enregistré, cette année, l'inscription de 17.000 nouveaux élèves.

A Chlef, quelque 344.259 élèves ont rejoint leurs établissements respectifs, dont 168.532 dans le primaire, 127.451 dans le moyen et 48.276 dans le secondaire. La wilaya a vu, à cette occasion, la distribution de 1.161 tablettes électroniques aux élèves.

Dans la wilaya de Boumerdes, 22 nouveaux groupes scolaires ont été ouverts outre un (1) lycée et un (1) CEM. Le secteur prévoit, également, la réception, avant la fin de l'année 2024, de cinq (5) lycées, quatre (4) CEM, 21 groupes scolaires et quatre ( 4) unités de dépistage et de suivi médical.

Des tablettes numériques ont été, en outre, distribuées à des élèves au niveau de 25 communes, notant que 317.000 élèves ont rejoint dans la matinée les 580 établissements éducatifs dans cette wilaya.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a procédé, à partir de Boumerdes, au lancement de la rentrée scolaire des élèves aux besoins spécifiques, au niveau de l'Ecole des jeunes aveugles de Bordj Menail.