La baisse des taux annoncée par la banque centrale américaine (Fed) est "un signal très positif" quant à la santé de l'économie américaine, a déclaré jeudi la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, à un mois et demi de l'élection présidentielle au pays.

"Cela reflète la confiance de la Fed dans le fait que l'inflation a considérablement baissé et est sur le chemin du retour vers l'objectif de 2%, et que les risques liés à l'inflation ont réellement diminué de manière significative", a déclaré la ministre de l'Economie et des Finances de Joe Biden, lors d'un événement à Washington.

"Dans le même temps, notre marché du travail reste solide", a-t-elle ajouté.

Selon Janet Yellen, l'"atterrissage en douceur" qui était espéré, c'est-à-dire faire baisser l'inflation sans faire flamber le chômage ni provoquer de récession, se concrétise: c'est "exactement ce que nous observons dans l'économie".

La Réserve fédérale américaine a annoncé mercredi sa première baisse des taux depuis 2020, d'un demi-point de pourcentage, ayant confiance dans la trajectoire à la baisse de l'inflation, et ne voulant pas risquer de nuire à la bonne santé du marché du travail.

Cela devrait redonner un peu d'air aux ménages américains, et, par ricochet, pourrait donner un coup de pouce à la candidate démocrate et actuelle vice-présidente de Joe Biden, Kamala Harris.

La Fed est indépendante du pouvoir politique. "Nous ne sommes au service d'aucun représentant politique, d'aucune personnalité politique, d'aucune cause, d'aucune problématique", avait martelé son président, Jerome Powell, mercredi lors de sa conférence de presse.