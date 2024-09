Le Directeur général des Douanes, le Général-major Abdelhafid Bakhouche, a affirmé samedi à Alger, que les services des Douanes s'attelaient à mettre en place un système d'information dédié au traitement des voyageurs et des déclarations électroniques de devise, ainsi qu'au dédouanement des véhicules.

M. Bakhouche s'exprimait lors d'une journée d'information sur "l'interconnexion du système d'information des Douanes et de la plateforme numérique de la communauté portuaire d'échange de données (APCS)", en présence des ministres des Transports, Mohamed El Habib Zahana, des Finances, Laaziz Faid, et de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa.

"La Direction générale des douanes (DGD), s'attèle actuellement, à prendre toutes les mesures à même de permettre la mise en service du système de traitement des voyageurs, dès sa finalisation", souligne le Général-major Abdelhafid Bakhouche, précisant que ce système comprenait " les unités chargées de la délivrance des Titres de Passage en Douane (TPD), les déclarations électroniques de devise, et diverses formalités douanières liées aux voyageurs, y compris le dédouanement des véhicules".

Cette démarche intervient dans le cadre du parachèvement de la réalisation du nouveau système d'information des Douanes, entrée en service en novembre 2023, a affirmé le DG, soulignant que le développement des autres logiciels du système d'informations, était en cours, pour les lancer prochainement".

Les équipes du projet s'emploient actuellement à renforcer le nouveau système d'information des douanes par une plateforme numérique permettant de relier le système des douanes aux systèmes d'information des différents ministères et organes gouvernementaux concernés par la délivrance de licences et de certificats administratifs relatifs aux opérations d'exportation et d'importation, a fait savoir le Général-major Bakhouche.

Il a, à ce titre, rappelé les essais préliminaires réalisés, en juillet dernier, concernant les documents administratifs délivrés par le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, ainsi que le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, faisant observer que ces essais concerneront les autres administrations "durant le premier semestre de l'année 2025".

"Cette interconnexion que les services des douanes œuvrent à mettre en place, dans le cadre du guichet unique, permettra d'assurer un environnement numérique intégré, à même d'accélérer les formalités, de promouvoir le Service public et de contribuer à la promotion de l'économie numérique en Algérie, sans autant négliger les mécanismes de contrôle efficaces pour lutter contre toute forme de fraude et de contrebande", a-t-il expliqué.

A ce propos, le Directeur général a révélé que le nouveau système d'information des douanes "ALCES" mis en service en novembre dernier au niveau des différents bureaux des douanes aux postes frontaliers terrestres, maritimes et aériens, répartis à travers le territoire national, avait permis d'enregistrer 168.000 déclarations détaillées jusqu'en septembre dernier, ajoutant que 70 % des déclarations douanières avaient été enregistrées via le nouveau système, tandis que 30 % par l'ancien système "SIGAD".