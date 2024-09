Quatre (4) personnes sont décédées et 215 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique dimanche un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d'Adrar où une personne est décédée et 13 autres ont été blessées suite à une collision entre un bus de transport de voyageurs et un véhicule léger.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile de la wilaya de Boumerdes sont intervenus pour l'extinction d'un incendie qui s'est déclaré dans un hangar de stockage de bois à la cité Gourari, commune de Boudouaou El Bahri.

Aussi, l'intervention des unités de la Protection civile a permis de prodiguer des soins de première urgence à 6 personnes intoxiquées par le monoxyde de carbone émanant de chauffe-bains, au niveau des wilayas de Constantine et de Batna.

Durant la même période, le dispositif de surveillances des plages a procédé à 52 interventions pour le sauvetage de 18 personnes de noyade.