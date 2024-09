Le CS Constantine s’est qualifié samedi soir pour la phase de poules de la Confédération africaine de football (CAF) en battant sur le stade Chahid Hamlaoui de Constantine le club ghanéen Nsoatreman FC sur le score de 1-0 (première mi-temps 1-0) dans un match comptant pour la phase retour du 2ème tour préliminaire de la coupe de la CAF.

L’ultime but de la partie marqué par le CSC a été signé Zakaria Benchaa (19’) suite à un tir très précis depuis la surface de réparation.

Au début de la première mi-temps, les deux vis-à-vis se sont tâtés le pouls mutuellement et tenté chacun de prendre le contrôle du milieu de terrain et de garder le ballon le plus longtemps possible optant pour les passes courtes.

Toutefois, les sociétaires du CSC ont été plus entreprenants et ont fini par dominer le jeu.

Dans une offensive collective lancée depuis le milieu et grâce à une passe concluante du capitaine Brahim Dib, l’attaquant Zakaria Benchaa est parvenu à loger la balle par un tir puissant dans les filets du gardien ghanéen Ferdinand Sabi Acquah.

Durant le dernier quart d’heure de la première mi-temps, la cadence du jeu s’est atténuée hormis quelques timides tentatives des constantinois pour creuser l’écart jusqu’au sifflet de l’arbitre zimbabwéen Thabani Ruzario.

Au début de la seconde manche, les deux entraineurs ont procédé à des changements mais les compagnons du capitaine du club constantinois Brahim Dib ont réussi à préserver leur avance sur leurs adversaires en imposant leur jeu et discipline tactique que les joueurs du Nsoatreman FC n’ont pas réussi à suivre malgré la solidité de leur défense.

Les dernières minutes du match ont été les plus haletantes du côté du CS Constantine qui a jeté tout son poids dans des assauts successifs pour marquer un second but ratant plusieurs opportunités repoussées par une défense ghanéenne très soudée terminant le match sur le score de la première mi-temps qui assure au CSC un billet pour la phase de poules de la CAF.

Les résultats partiels

Résultats partiels des matchs du 2e tour préliminaire (retour) de la Coupe de la Confédération africaine de football, disputés vendredi et samedi, et devant se poursuivre dimanche (en heures algériennes) :

Vendredi, 20 septembre : retour aller

(+) Stade Malien (MLI) - Paynesville (LBR) 3-1 0-1

(+) Zamalek SC (EGY) - Police FC (KEN) 2-1 1-0

(+) RS Berkane (MAR) - Dadje FC (BEN) 5-0 2-0

Samedi, 21 septembre :

Sekhukhune United (AFS) - (+) CD Lunda Sul (ANG) 2-1 0-1

(+) CS Constantine - Nsoatreman (GHA) 1-0 2-0

(+) CS Sfaxien (TUN) - Rukinzo FC (BUR) 1-0 1-0

Dimanche, 22 septembre :

Dynamos FC (ZIM) - Orapa United (BOT) 14h00 1-0

Simba SC (TAN) - Al-Ahly Tripoli (LBY) 14h00 0-0

AS Vita Club (RDC) - Stellenbosch (AFS) 15h00 0-2

Otoho d'Oyo (CGO) - Black Bulls (MOZ) 15h30 0-1

St-Eloi Lupopo (RDC) - Bravos do Maquis (ANG) 15h30 0-1

Enyimba (NGR) - Etoile Filante (BFS) 16h00 0-0

Al-Masry (EGY) - Al-Hilal Benghazi (LBY) 17h00 2-3

ASEC Mimosas (CIV) - ASC Kara (TOG) 17h00 1-2

Jaraaf (SEN) - Racing d'Abidjan (CIV) 18h00 0-0

USM Alger (ALG) - Stade Tunisien (TUN) 18h00 0-1

NB : les clubs précédés par le signe (+) sont qualifiés pour la phase de poules.