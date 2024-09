Le champions d’Algérie en titre se sont qualifiés en phase de groupes de la Ligue des Champions africaine, samedi soir au stade Ali Ammar, après leur victoire face aux Tunisiens US Monastir (2-0).

Fiche technique

Stade : Ali-la-Pointe (Alger)

Terrain : praticable. Temps : frais. Affluence : nombreuse. Arbitres : Abongile Tom, assisté par Zakhele Thusi Granville Siwela et Souru Phatsoane (Sud-Africains.

Buts : Naidji (71’), Orkuma (81’ csc)

Averts :

US Monastir : Benhaj Ali (37’), Soltani (45’), Orkuma (81’), Mastouri (85’) ;

MCA : Bouras (60’) Naidji (87’), Moussaoui (88’)

MCA : Moussaoui, Abdellaoui, Ghezala, Mouali, Helaimia, Zougrana (Bayazid74’), Benkhemassa, Naidji (Menezla 87’), Kipré Jr (Bouras 58’), Meziani (Benhaoua 58’), Messoussa

Ent. : Beaumelle.

USM : Slimen, Ghorbel, Zeguei, Jafeli (Elhmidi 80’), Harzi, Soltani, Benhaj Ali (Hadj Khalifa 87’), Orkuma, Mastouri, Abeli (Azzouz50’), Miledi

Ent. : Sahli

Accusant d’un but de retard à l’entame de la rencontre, les Mouloudeens ont développé un ouverts devant une équipe bien organiser derrière durant la première période les protéger de Baumelle ont essayer a mainte reprise, les Soltani et consorts ont répliquer par quelque occasion nette c’est grâce sur le score de parité que l’arbitre de la rencontre a sifflet la premier période

En seconde période, les hommes de Baumelle continuent de dominer la rencontre sans parvenir à conforter leur avantage. Il faudra attendre la 71e minute de jeu pour que Naidji a ouvert la marque d’un coup franc bien tire en plein lucarne quelque minute plus tard le défenseur Orkuma ajoute un deuxieme but contre son camps et offre la qualification au protéger du technicien français Baumelle pour les poules de la champions league Africaine.

F. Yanis

La meilleure prestation depuis le début de saison

Outre la victoire et la qualification, il y a lieu de noter également que dans le jeu, le Mouloudia a certainement offert sa meilleure prestation depuis le coup d’envoi du nouvel exercice. En effet, on a vu le MCA entreprenant, agressif et surtout qui en voulait beaucoup au cours de cette partie. De belles facettes de jeu et surtout des séquences bien construites. C’est ce qui a d’ailleurs permis aux Verts et Rouge de ressortir vainqueurs de cette rencontre et de pouvoir se qualifier pour la phase de poules de la plus prestigieuse des compétitions africaines.

F. Y.

Des ratages qui auraient pu coûter cher

Si tout le monde se satisfait de cette qualification, il n’en demeure pas moins que certaines choses n’allaient et encore une fois, c’est le compartiment offensif qui a été pointé du doigt du moment que le Mouloudia a eu plus d’une dizaine d’occasions nettes de marquer mais une fois de plus, l’efficacité n’était pas au rendez-vous et cela a fait que le MCA aurait pu le payer très cher. Heureusement que l’adversaire n’était pas un foudre de guerre et qu’il n’a pas eu la moindre occasion au cours de cette partie. Maintenant, il faut tirer les enseignements de ces deux tours préliminaires et préparer sereinement la phase des poules qui s’annonce très compliquée

F. Y.

Les résultats partiels

Résultats partiels des matchs du 2e tour préliminaire (retour) de la Ligue des champions d'Afrique de football, disputé vendredi et samedi, et devant se poursuivre dimanche (en heures algériennes) :

Vendredi, 20 septembre : Retour Aller

(+) CR Belouizdad (ALG) - AS Douanes (BFA) 1-0 (aux t.a.b : 4-3) 0-1

Samedi, 21 septembre :

(+) TP Mazembe (RDC) - Red Arrows (ZAM) 2-1 2-0

Petro Atlético (ANG) - (+) Maniema (RDC) 0-0 1-2

(+) Al-Ahly SC (EGY) - Gor Mahia (KEN) 3-0 3-0

(+) Mamelodi Sundowns (AFS) - Mbabane Swallows (ESW) 4-0 4-0

(+) Orlando Pirates (AFS) - Jwaneng Galaxy (BOT) 1-0 2-0

Young Africans (TAN) - Ethiopia Nigd Bank (ETH) 6-0 1-0

ES Tunis (TUN) - Dekedaha FC (SOM) 8-0 4-1

Pyramids FC (EGY) - APR FC (RWA) 3-1 1-1

MC Alger (ALG) - US Monastir (TUN) 2-0 0-1

Raja Casablanca (MAR) - Samartex (GHA) 2-0 2-2

Dimanche, 22 septembre :

Sagrada Esperança (ANG) - Enugu Rangers (NGR) 15h30 0-1

ASKO Kara (TOG) - Djoliba AC (MLI) 17h00 0-1

Milo FC (GUI) - Stade d'Abidjan (CIV) 17h00 0-2

FAR Rabat (MAR) - Al-Merreikh (SDN) 19h00 2-2

Al Hilal Omdurman (SDN) - San Pedro (CIV) 20h00 2-2

NB : les clubs précédés par le signe (+) sont qualifiés pour la phase de poules.