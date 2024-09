Le Paradou AC a battu l'ASO Chlef 2-0 (mi-temps 1-0), en match disputé samedi après-midi au stade du 20-Août 1955 d'El Anassers, pour le compte de la première journée de Ligue 1 Mobilis.

Les deux buts Pacistes ont été inscrits par le jeune Adil Boulbina, qui s'était offert un doublé aux 24e et 61e (sp), avant de céder sa place à un quart d'heure de la fin, après avoir été victime d'une blessure.

Une précieuse victoire qui permet aux Jaune et Bleu sous la conduite de son entraineur tunisien Radhi Jaidi de se placer provisoirement en tête du classement général, avec une meilleure différence de buts que l'ES Sétif et l'Olympique Akbou, qui comptent également trois points, mais qui n'ont inscrit qu'un seul but chacun.

Le bal de cette première journée s'était ouvert jeudi, avec le déroulement du match ES Sétif - MC El Bayadh, et l'avantage avait tourné en faveur de l'Aigle noir, l'ayant petitement emporté (1-0), grâce à un pénalty du capitaine Akram Djahnit à la 10e minute de jeu.

Le match s'était joué en soirée, et sous une pluie battante au stade du 8-Mai 1945, et l'arbitre Anes Azrine s'en était remis à la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) pour accorder le penalty ayant amené le but victorieux. Ce qui représente une première historique dans le championnat national, car jamais auparavant cette technique y avait été utilisée.

La deuxième première historique a été enregistrée le lendemain soir à Béjaïa, plus précisément au stade de l'Unité Maghrébine, où le nouveau promu Olympique Akbou a remporté la toute première victoire de son histoire dans le championnat "élite".

C'était en battant le NC Magra, sur un but unique, signé de la nouvelle recrue Abdelhak Haskar à la 10e minute de jeu. Le défenseur Zidane Mebarakou a manqué un pénalty dont avait bénéficié le nouveau promu à la 57e minute de jeu.

Les péripéties de cette journée inaugurale se poursuivront le mardi, 24 septembre avec le déroulement du match MC Oran - JS Saoura, prévu à partir de 18h00, au stade Miloud-Hadefi (Oran).

Pour ce qui est des quatre matchs restant, ils ont été décalés au début du mois d'octobre, en raison de la participation du MCA, du CRB, du CSC et l'USMA aux différentes joutes interclubs de la CAF.

Le choc JS Kabylie - MC Alger se jouera le mardi 1er octobre, à partir de 18h00, au stade Hocine Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou. Il sera suivi du déplacement du CR Belouizdad chez l'USM Khenchela le mercredi 2 octobre, à partir de 16h00, au stade Hamame-Amar.

Les matchs CS Constantine - ES Mostaganem et USM Alger - US Biskra sont programmés eux aussi le mercredi 2 octobre, mais les stades qui les abriteront n'ont pas encore été désignés.