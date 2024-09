L'Algérie ne participera pas à la 8é édition du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN),qui sera organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, du 1er au 28 février 2025, a annoncé samedi soir, la Fédération algérienne de football (FAF).

"Le bureau fédéral a pris la décision de ne pas participer à cette compétition et de réorienter les efforts et moyens en direction des jeunes catégories, masculines et féminines", indiqué un communiqué de l'instance fédérale publié sur son site officiel à l'issue de la réunion de son BF en session ordinaire. Pour rappel, le président de la CAF Patrice Motsepe, avait annoncé lundi à Nairobi, que la 8e édition du Championnat d'Afrique des nations (CHAN), organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, se disputera du 1er au 28 février 2025. Comme la Coupe d'Afrique des nations (CAN), le CHAN va être décalé comme lors des deux précédentes éditions : prévu initialement en 2024 le tournoi aura donc lieu en 2025 du 1er au 28 février.

Deux ans avant la CAN 2027, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda vont donc avoir l'occasion de s'offrir une belle répétition.

Les éliminatoires auront lieu entre octobre et décembre 2024. La dernière édition du CHAN, disputée en Algérie en 2023, avait été remportée par la Sénégal devant l'Algérie (0-0, 5-4 aux t.a.b) en finale disputée le 4 février au stade Nelson Mandela de Baraki (Alger).