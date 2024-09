La Fédération algérienne de football a annoncé samedi que le déplacement de la sélection nationale à Lomé se fera "à bord d'un vol charter", en prévision de sa confrontation contre le Togo, dans le cadre de la quatrième journée (Groupe E) des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2025), prévue le 14 octobre prochain, à 16h00 (heure locale) (17h00 algérienne).

Le déplacement des Verts sera précédé d'un stage bloqué, qui débutera le 7 octobre, et surtout du match de la troisième journée de ces qualifications de la CAN-2025. Ce sera contre cette même équipe du Togo, dans la soirée du 10 octobre, à partir de 20h00, au stade du 19-Mai 1956 d'Annaba.

"Le Bureau Fédéral soutient et encourage l'équipe nationale pour réaliser des résultats positifs et s'engage à mobiliser tous les moyens humains et matériels pour qu'elle atteigne ses objectifs" a ajouté la FAF dans un bref communiqué, diffusé sur son site officiel.

A l'issue des deux premières journées de compétition, l'Algérie est solidement en tête du Groupe (E) avec six points, devant le Togo (2 pts), au moment où la Guinée équatoriale et le Libéria ferment la marche, avec un point chacun. Les deux autres pensionnaires du Groupe (E), la Guinée équatoriale et le Liberia s'affronteront également en aller et retour pendant cette date Fifa allant du 7 au 15 octobre 2024.

Les deux premiers des 11 groupes seront qualifiées pour la phase finale de la CAN-2025, alors qu'un seul pays se qualifiera pour le tournoi final dans la poule du pays hôte.