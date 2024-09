Une personne sur deux a des pellicules. Un souci capillaire difficile à éradiquer si vous ne nourrissez pas votre cuir chevelu avec des produits adaptés.

Démangeaisons, irritations ou chutes de petits fragments de cuir chevelu sur les épaules : pas de panique, les pellicules restent une affection bégnine. Cependant, elles peuvent paraître inesthétiques et gênantes pour certaines personnes.

Les pellicules et les squames sont en réalité de petites cellules mortes, issues du renouvellement de notre cuir chevelu toutes les quatre semaines. Un excès de soin capillaire ou l'usage de produits trop agressifs pour lui peuvent en être la source.

Reconnaître des pellicules sèches

Si votre cuir chevelu ne graisse pas réellement et que vos produits de soins l'irritent, des pellicules sèches peuvent faire leur apparition. Veillez tout d'abord à espacer vos shampoing. Privilégiez des produits lavants doux, sans parfums ni colorants, sans conservateurs, ni agents moussants. Hydratez correctement votre cuir chevelu et bannissez le sèche-cheveux.

Identifier des pellicules grasses

Les personnes confrontées aux pellicules grasses possèdent un cuir chevelu gras. Si vous devez vous laver les cheveux tous les deux jours, voire tous les jours, vous rentrez dans ces critères.

Fréquemment, les pellicules grasses s'accompagnent de rougeurs sur le front, de chaque côté du nez ou encore de boutons sur le buste.

1/9 - L'argile blanche

Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, l'argile blanche agit sur votre cuir chevelu irrité ou délicat. Douce et apaisante, elle favorise l'élimination des pellicules si vous l'appliquez en masque une fois par semaine.

2/9 - Le shampoing doux

Pour traiter vos pellicules, dites adieu au shampoing solide. Il possède une grande proportion d'agents lavants qui agressent le cuir chevelu et favorisent l'apparition des pellicules. Les shampoings du commerce contiennent également des sulfates, sources de sécheresses, de démangeaisons et de pellicules. Optez pour un shampoing doux, apaisant et bio.

3/9 - L'huile essentielle de lavande

Apaisante et rééquilibrante, l'huile de lavande traite les pellicules et calme les irritations avec 1 goutte associée à une huile végétale. Elle soulage les démangeaisons et purifie votre cuir chevelu.

4/9 - La poudre de neem

5/9 - La gelée d'aloe vera

Un cuir chevelu sec peut favoriser l'apparition de pellicules. Pour y remédier, appliquez du gel d'aloe vera aux racines, laissez poser 15min et vaporisez un peu d'eau.

6/9 - Le henné

Appliqué sur vos cheveux, le henné se relie à la kératine pour créer une couche protectrice. En plus de soulager votre cuir chevelu des irritations, le henné va permettre de réduire les pellicules et leurs démangeaisons.

7/9 - L'huile essentielle de tea tree

8/9 - L'huile de coco

L'huile de coco va nourrir votre cuir chevelu pour le réparer. Appliquez-en en racines pendant 2 heures avant votre douche ou bien pendant la nuit.

9/9 - Le vinaigre de cidre

Le vinaigre de cidre, très acide, va permettre d'inhiber la production de pellicules. Diluez un verre avec un verre d'eau puis appliquez le mélange sur votre cuir chevelu. Laissez-le poser 15min.