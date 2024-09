Une personne sur deux est confrontée à ce problème au moins une fois dans sa vie. Pas grave mais agaçant parce que pas très "décoratif" ! Nos conseils pour faire s'envoler les pellicules.

On sait tous que la fatigue et le stress ont des répercussions sur la santé de notre cuir chevelu. Conséquence : une réaction inflammatoire qui entraîne une accélération du renouvellement cellulaire… et une élimination des peaux mortes à un rythme excessif. S'il faut parfois un peu de temps pour trouver le shampooing et l'actif antifongique qui nous conviennent, quelques recettes "de bon sens" permettent d'aider à assainir notre cuir chevelu et à réduire le développement des squames disgracieuses.

Lavez vos cheveux à l'eau tiède et non pas à l'eau chaude, pour limiter toute agression. Vous pouvez même terminer le rinçage à l'eau froide, afin de freiner l'activité des glandes sébacées. Massez votre cuir chevelu deux à trois minutes au moment du shampooing, sans pour autant le frotter. Et alternez un shampooing traitant et un shampooing doux pour ne pas sensibiliser le cuir chevelu.

Desserrez casquette ou chapeau, il faut que le cuir chevelu respire. Si vous roulez en deux-roues, pensez à laver régulièrement les mousses à l'intérieur du casque.

Nettoyez tous vos accessoires à cheveux à chaque shampooing (brosses, peignes, élastiques, barrettes), pour ôter toute trace de sébum et de la levure incriminée.

Mangez au moins une légumineuse verte cuite par jour pour diminuer l'acidité de l'ensemble de votre alimentation. Et n'abusez pas des cafés, des sucreries, des laitages, des viandes rouges et charcuterie.