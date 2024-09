Le ministre l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a donné, samedi à l'Université d'Alger 3 à Dely Ibrahim (Alger), en compagnie du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, le coup d'envoi officiel de la saison du sport universitaire 2024-2025, à l'occasion de la Journée internationale du sport universitaire.

S'exprimant à cette occasion, M. Baddari a indiqué que l'ouverture de la saison du sport universitaire 2024-2025 entrait dans le cadre du programme élaboré par son secteur, en avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, en vue de "créer un environnement sportif favorisant l'émergence d'athlètes aux niveaux national et international et permettant de développer leurs capacités au service du rayonnement du sport universitaire algérien".

Dans son allocution d'ouverture de cette saison du sport universitaire, qui coïncide avec le début du premier championnat national des sports universitaires 2024-2025, M. Hammad a, quant à lui, assuré que son département était "toujours disposé à travailler en synergie avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en vue de dynamiser le sport universitaire".

Et d'ajouter que son ministère œuvrait à la mise en place d'un plan national permettant de créer un environnement encourageant l'esprit d'équipe, l'équité et la persévérance et favorisant l'émergence d'une élite du sport universitaire à même de représenter l'Algérie dans les joutes sportives continentales, régionales et internationales.