La contribution de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) au soutien à la glorieuse guerre de libération et la mobilisation populaire pour la résistance à l'occupation française a été soulignée, samedi à Mascara, lors d'une conférence tenue à l'occasion du 66ème anniversaire de la tenue du premier congrès de la fondation de l'UGCAA, le 13 septembre 1956.

Le chercheur dans l'histoire de la glorieuse guerre de libération et chef du bureau de wilaya de l'Association du 8 mai 1945, Touaguine Ahmed, a souligné que "l'Union générale des commerçants et artisans algériens a contribué, depuis sa création le 13 septembre 1956, à la mobilisation populaire pour résister aux forces d'occupation françaises, à travers sa participation aux manifestations contre le colonialisme français organisées durant la guerre de libération par le Front de libération nationale (FLN)".

A ce propos, il a indiqué que "l'Union a réussi à mobiliser les commerçants et artisans algériens pour soutenir la glorieuse guerre de libération, en réponse à l'appel du Front de libération nationale, qui a appelé à une grève du 28 janvier au 4 février 1957, visant à porter la question algérienne devant l'Assemblée générale de l'ONU ", notant que "l'UGCAA a contribué avec ses capacités disponibles au financement de la glorieuse guerre de libération".

De son côté, le chef du bureau de wilaya de l'UGCAA, Mustapha Bousbia , a souligné que " la commémoration de l'anniversaire de la fondation de l'Union est une reconnaissance des sacrifices des Martyrs et des Moudjahidine qui ont participé à la glorieuse révolution du 1er novembre, en plus de présenter à la génération actuelle ce que cette organisation a apporté au service et au soutien de la guerre de libération, depuis sa création le 13 septembre 1956 jusqu'à l'indépendance".

Cette conférence a été organisée par le bureau de wilaya de l'UGCAA, en collaboration avec la direction des Moudjahidine et Ayant-droits, en présence du président de l'APW, du délégué locale du médiateur de la République, des représentants de la société civile et des commerçants de la wilaya.

Cette rencontre a permis d'honorer le commerçant Moudjahid Kada Ameur, l'un des adhérents de l'UGCAA de 1956 à 1962.

La création de l'UGCA en 1956 "une confirmation de la mobilisation du peuple autour de la glorieuse Révolution et ses chefs" (responsable)

Le Secrétaire général de l'Union générale des commerçants et artisans (UGCA), Issam Bedrissi, a affirmé samedi à Sétif que la création de cette Union le 13 septembre 1956 en application des décisions du congrès de la Soummam (20 août 1956) avait "confirmé la mobilisation du peuple avec toutes ses catégories autour de la glorieuse Révolution de libération et ses chefs".

Dans son allocution à la maison de la culture Houari Boumediene à l'occasion du 68e anniversaire de la création de l'UGCA, le même intervenant a souligné que "cet épisode historique s'inscrit dans le cadre du long combat et de la série de sacrifices consentis par toutes les composantes du peuple algérien", relevant que "la catégorie des commerçants a été aux premières lignes de l'affrontement contre l'occupation et a fourni à la Révolution argent, provisions et effectifs".

De son côté, Kamel Khelil du département de l'histoire à l'université Mohamed Lamine Debaghine Sétif-2, a abordé la participation des commerçants et artisans à la Révolution algérienne, relevant que "l'organisation et l'encadrement des diverses classes de la société algérienne ont permis d'élargir la base militante et jeté les fondements de la lutte syndicale". Tenue en présence du wali, Mustapha Limani, du président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI-El Hidab), Ali Mansouri, de moudjahidine, de commerçants, d'artisans, d'opérateurs économiques et de représentants de la société civile, la rencontre a donné lieu également à la présentation de témoignages vivants sur le rôle des commerçants et artisans algériens durant la Révolution et la grève des huit jours (28 janvier-4 février 1957) dont celui du moudjahid officier de l'ALN Liamine Djamaaoui. Des moudjahidine et ayants-droit ont été également honorés à cette occasion.