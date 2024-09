Le président de la République d'Afrique du sud, M. Cyril Ramaphosa, a adressé un message au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans lequel il lui a exprimé "ses chaleureuses félicitations" à l'occasion de sa réélection pour un second mandat, indique vendredi, un communiqué de la Présidence de la République.

"Votre Excellence, Président et cher frère, je tiens, au nom du Gouvernement et du peuple de l'Afrique du sud, à vous adresser ainsi qu'au Gouvernement et au peuple algériens, nos chaleureuses félicitations à l'occasion de votre réélection pour un second mandat, ce qui traduit le niveau de confiance placée en vous par le peuple algérien", lit-on dans le communiqué.

"Je saisis également cette occasion pour vous exprimer mes meilleurs vœux de santé, tout en vous réaffirmant notre volonté de promouvoir et de renforcer davantage nos relations, au service des questions d'intérêt commun sur des bases solides. Veuillez agréer Monsieur le Président l'expression de ma haute considération", conclut la même source.