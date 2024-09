L'Olympique Akbou, nouveau promu en Ligue 1 Mobilis de football, a démarré du bon pied sa première saison parmi l'élite, en battant le NC Magra 1-0 (mi-temps 1-0), en match disputé vendredi après-midi au stade de l'Unité Maghrébine (Béjaïa), pour le compte la première journée de la nouvelle saison sportive 2024-2025.

Décidés à réussir cette première historique, les locaux sont bien rentrés dans ce match et ont trouvé le chemin des filets dès la 5e minute de jeu, grâce à leur nouvelle recrue Abdelhak Haskar.

Cependant, ce but a eu pour effet de pousser l'adversaire à se ressaisir et à sérer les rangs derrière, faisant que l'OA ait éprouvé plus de difficultés à conclure ses occasions suivantes.

Le score est d'ailleurs resté d'un but à zéro jusqu'au coup de sifflet final. L'équipe locale n'a même pas réussi à transformer le pénalty dont elle avait bénéficié à la 57e, puisque Mebarakou a vu son tir échouer sur la barre transversale.

Malgré tout, cette courte victoire conserve son pesant d'or, car elle permet au nouveau promu de se hisser provisoirement en tête du classement de la Ligue 1 Mobilis, ex aequo avec l'Entente de Sétif, avec trois points pour chaque club.

En effet, jeudi, en ouverture de cette première journée, l'ESS s'était également imposée et sur le même score d'un but à zéro face au MC El Bayadh. Le match s'était joué en soirée, sous une pluie battante au stade 8-Mai 1945, et l'Aigle noir avait réussi à ouvrir le score dès la 10e minute de jeu, grâce à un penalty du capitaine Akram Djahnit, de retour dans son club formateur après deux saisons à l'USM Alger.

L'arbitre du match Anes Azrine a dû recourir à la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) pour accorder ce penalty et c'était une première historique dans le championnat national.

L'Entente avait bénéficié d'un deuxième penalty au début de la deuxième période, mais cette fois, la nouvelle recrue Abdouel Ali Hadji (ex-ES Ben Aknoun) a buté sur le gardien du MCEB, Abdelkader Salhi (50e).

Les péripéties de cette journée inaugurale se poursuivront samedi, avec le déroulement du match Paradou AC - ASO Chlef, prévu à 16h00, au stade du 20-août 1955 d'El Anassers.

Les autres rencontres s'étaleront jusqu'au mercredi 2 octobre, en raison de la participation du MC Alger, du CR Belouizdad, de l'USM Alger, et du CS Constantine aux différentes compétitions africaines interclubs.

Jeudi, 19 septembre 2024 :

ES Sétif - MC El Bayadh 1-0

Vendredi, 20 septembre 2024 :

Olympique Akbou - NC Magra 1-0

Samedi, 21 septembre 2024 :

Stade du 20-août 1955 (Alger) : Paradou AC - ASO Chlef 16h00

Mardi, 24 septembre 2024 :

Stade Miloud-Hadefi (Oran) : MC Oran - JS Saoura 18h00

Mardi, 1er octobre 2024 :

Stade Hocine Aït-Ahmed (Tizi-Ouzou) : JS Kabylie - MC Alger 18h00

Mercredi, 2 octobre 2024 :

Stade Hamame-Amar : USM Khenchela - CR Belouizdad 16h00

CS Constantine - ES Mostaganem 16h00 (à huis-clos, dans un stade qui reste à désigner)

USM Alger - US Biskra (dans un stade qui reste à désigner)

Classement : Pts J

1). ES Sétif 3 1

--). Olympique Akbou 3 1

3). MC El Bayadh 0 0

--). NC Magra 0 0

5). MC Alger -- --

--). CR Belouizdad -- --

--). CS Constantine -- --

--). USM Alger -- --

--). Paradou AC -- --

--). JS Kabylie -- --

--). ASO Chlef -- --

--). JS Saoura -- --

--). USM Khenchela -- --

--). MC Oran -- --

--). US Biskra -- --

--). ES Mostaganem -- --.