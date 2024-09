L'US Chaouia et l'USM El Harrach, vainqueurs en déplacement respectivement devant le CA Batna et l'US Souf sur le même score (1-0), ont réussi leurs débuts en Championnat de la Ligue 2 de football amateur, au moment où le MO Constantine et l'USM Annaba se sont imposés à domicile contre le HB Chleghoum Laid et le MSP Batna (1-0), pour le compte de la première journée du groupe Centre-Est disputée vendredi.

L’USM El Harrach, qui a procédé à plusieurs changements au niveau de son effectif en vue de jouer les premiers rôles cette saison, a réussi à obtenir les trois points de la victoire lors de son déplacement chez l'ancien pensionnaire de la Ligue 1, l'US Souf, lançant de fort belle manière sa saison en vue d'un retour parmi l'élite, tout comme le nouveau promu l'US Chaouia, qui a remporté le derby face au CA Batna (1-0).

Les deux autres prétendants à l'accession, à savoir, l'USM Annaba et le MO Constantine, ont assuré l'essentiel en s'imposant à domicile, respectivement, contre le HB Chleghoum Laid et le MSP Batna sur le même score de 1 à 0. Dans les autres rencontres de cette journée inaugurale du groupe Centre-Est, la JS Bordj Menael a été tenue en échec par l'IRB Ouargla (1-1), tout comme le NRB Teleghma face à l'AS Khroub (2-2).

De son côté, la JSD Jijel, nouveau promu en Ligue 2, a laissé filer une victoire qui semblait acquise, en encaissant le but de l'égalisation (1-1) de l'Olympique Magrane dans le temps additionnel (90e+14e). Les Jijeliens avaient ouvert le score (90e+2e). La dernière rencontre du groupe Centre-Est, opposant le MB Rouissat à l'IB Khemis El Khechna, se jouera samedi à 16h00. Dans le groupe Centre-Ouest, dont les matchs sont prévus samedi (16h00), la première journée sera marquée par le derby entre le RC Kouba et le NA Hussein-Dey, qui s'annonce indécis entre deux rivaux historiques.

La première journée proposera également un autre derby algérois entre l'ES Ben Aknoun et le voisin la JS El Biar, tandis que le MC Saida et l'US Béchar, joueront à domicile contre respectivement le SKAF Khemis Miliana et le RC Arbaâ, ce qui leur offrira une belle opportunité pour bien commencer la saison. La première journée du groupe Centre-Ouest sera amputée de la rencontre opposant le WA Mostaganem au SC Mecheria, qui a été reportée à une date ultérieure, a indiqué la Ligue nationale de football amateur (LNFA).