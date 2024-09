Après une qualification arrachée difficilement pour la phase des poules de la Ligue des Champions, la JSK retrouve le chemin des victoires en championnat.

Fiche technique

Stade : Miloud-Hadefi d'Oran,Temps : bon, Pelouse en bon état, Affluence : moyenne : Arbitres : Tewodros Mitiku, Tigle Gizaw et Fasika Biru

Mais. : Meziane 35' CRB

Avertis : Keddad 47' et 79', Doumbia 50' CRB.

Mohamed Traoré 82' ASD

Exp : Keddad 79' CRB

CRB : Zeghba, Azzi, Khacef, Keddad, Hadded, Daïbèche (Souyad 84'), Doumbia (Mbé 70'), Benguit, Boussouf (Chaïbi 63'), Meziane (Zerrouki 84'), Mayo (Mahious 70')

Ent . : Martins

AS Douane : Mohamed Traoré, Yaya Sanou, Muhamad Traoré, Ouattara, Nikiema (Niliema D 85'), Ouedrago (Maxwell 61'), Compaoré, Sosso, Sagne, Banao, Pitroipa.

Ent . : Kamou Malo.

Après une qualification arrachée difficilement pour la phase des poules de la Ligue des Champions,après une défaite au match aller les protéger de Martins ont sus réagir vendredi soir au match retour au miloud hadfi par un score son appel par un mais a zéro marque à la 35 ème minute de jeu par Meziane mais le score reste conservé jusqu'à au tire au mais le chabab c'est qualifié par 4/3 grâce à la baraka du gardien Zeghba, D'ailleurs, ce n'est que lors de la séance de tirs au but qu'a surgi le héros de la soirée et il s'appelle Mustapha Zeghba.

L'ex international a décidé de sortir le grand jeu, lui qui était fébrile au cours du match. Grâce à deux superbes arrêts, il a qualifié son équipe à la phase des poules de la Ligue des champions et il faut lui tirer chapeau car c'est dans ces moments qu'il est précieux pour son équipe.le CR Belouizdad CRB vient de réaliser une très belle opération et une statistique impressionnante puisqu'en 5 participations à la phase des poules de la Ligue des champions et cela est un exploit jamais réalisé auparavant. Les protégés de Martins ont arraché cette qualification grâce à un but de Meziane à la 35', libérant, ainsi, les siens.

Ce succès va certainement faire du bien pour les camarades de l'islam Slimani qui vont attaquer le championnat dans des bonnes conditions et jouer sur trois front cette année. Une situation qui lui permet d'espérer un retour à la première place au moindre faux pas de ces deux équipes. La course est désormais relancée. Ces deux dernières rencontres ont montré de l'amélioration notable dans le compartiment défensif de la formation du chabab.

Un compartiment qui donnait de véritables soucis aux supporters et membres du staff technique. Cependant, il est à signaler que même avec cette courbe de moral ascendante, il faudra, pour Martins, une vigilance accrue car le prochain match face à l'Aigle noir de Sétif Alger et un déplacement sera hautement périlleux aller affronter l'USM Khenchela sur le terrain de ce dernier n'est pas une sinécure. Bien au contraire, les Khencheler feront tout pour arracher les trois points de la victoire pour leurs premiers matchs de la saison à domicile face aux Belouizdadie le CRB- se jetteront à fond pour arracher le butin qui leur permettra de se placer parmi le premier carré.

L'USMK ne lâchera pas les trois points sur son terrain. Le CRB devra jouer avec les tripes s'ils veulent garder la courbe ascendante. Les choses ne seront pas faciles à Khenchela, où ils gardent un souvenir malencontreux de la dernière journée de la saison passée.

Y . F

