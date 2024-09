Les cosmonautes russes Oleg Kononenko et Nikolaï Tchoub ont établi un nouveau record de la plus longue mission à bord de la Station spatiale internationale (ISS), a fait savoir la compagnie russe de l'aérospatiale Roscosmos dans un communiqué publié vendredi.

MM. Kononenko et Tchoub ont battu le précédent record du plus long séjour continu dans l'espace dans la cadre du programme ISS, record qui était détenu par les cosmonautes Sergueï Prokopiev et Dimitri Petelin, et par l'astronaute de la NASA Francisco Rubio. Ces trois hommes avaient établi le précédent record en septembre 2023, en passant 370 jours, 21 heures, 22 minutes et 16 secondes à bord de l'ISS.

MM. Kononenko et Tchoub, qui ont décollé pour l'ISS le 15 septembre 2023, doivent revenir sur terre à bord de l'astronef Soyouz MS-25 le 23 septembre 2024, après un séjour record de 364 jours dans l'espace.