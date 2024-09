La compagnie aérospatiale privée des Etats-Unis SpaceX a mis en orbite vendredi 20 nouveaux satellites Starlink.

Selon SpaceX, le lancement de ces nouveaux satellites a été effectuée par une fusée Falcon 9 tirée de la base aérospatiale de Vandenberg en Californie à 06h50 heure du Pacifique.

Peu après le lancement, le premier étage de la Falcon 9 a amerri sur le navire drone "Of Course I Still Love You", stationné sur l'océan Pacifique.

SpaceX a confirmé le déploiement de ces 20 satellites, dont 13 dotés de la capacité Direct to Cell.

Ce lancement a constitué le 13e décollage et amerrissage pour le premier étage de fusée, selon SpaceX.